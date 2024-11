Lunedì al Centro culturale “L’Isola” di Chiaravalle si terrà una iniziativa sulle carceri marchigiane

CHIARAVALLE – Lunedì 18 Novembre alle ore 18 presso il Centro culturale “L’Isola” di Chiaravalle si terrà una iniziativa sulle carceri marchigiane.

Si andranno in particolare a prendere in considerazione le gravi criticità concernenti gli aspetti sanitari. Come noto, il tasso di suicidi tra i detenuti è molto più alto della media. Inoltre, le problematiche legate alla salute mentale spesso e volentieri si scaricano sul sistema penitenziario, che sta diventando sempre più un ricettacolo non tanto e non solo della criminalità, quanto piuttosto della marginalità e dell’emarginazione sociale.

La questione della cura della persona detenuta sarà trattata da parte di esperti ed esponenti del Partito Democratico in dialogo. Saranno presenti: l’ex garante regionale per i diritti dei detenuti avv. Andrea Nobili; il volontario della Caritas Silvano Schembri; il vicesindaco di Jesi e rappresentante dell’associazione Antigone Samuele Animali; la responsabile nazionale Giustizia del Partito Democratico Debora Serracchiani; la deputata marchigiana Irene Manzi; i consiglieri regionali della provincia di Ancona Manuela Bora, Antonio Mastrovincenzo e Maurizio Mangialardi; la segretaria regionale PD Marche Chantal Bomprezzi; la capogruppo in Consiglio Regionale Anna Casini.

Modererà l’incontro Anna Rosa Cianci.

