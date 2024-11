Nightlights, un pomeriggio da sogno alla Biblioteca di Belvedere Ostrense

BELVEDERE OSTRENSE – Anche questo mese torna l’evento dedicato ai più piccoli alla Biblioteca Comunale di Belvedere Ostrense, con un appuntamento speciale pensato per tutti i bambini amanti delle storie e del divertimento! Martedì 19 novembre, a partire dalle 17:30, vi aspettiamo per “Novembre in Biblioteca”.

Il pomeriggio si aprirà con la lettura del libro “Nightlights”, una splendida storia che affronta temi come la paura, l’insicurezza e la forza della creatività. La protagonista, la piccola Sandy, è una bambina dalla fervida immaginazione che riesce a rendere reali le creature che sogna attraverso i suoi disegni. Un talento che, però, ancora nessuno ha notato. Per accogliere al meglio tutti i partecipanti, la biblioteca osserverà un orario speciale: sarà aperta al pubblico dalle 17:30 alle 19:30, offrendo anche il servizio di prestito libri per tutti gli appassionati di lettura. Non mancate!

