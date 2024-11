Boxe, due avvenimenti di spessore programmati a Loreto

LORETO – Due avvenimenti di grosso spessore quelli programmati dalla Boxing Academy di Loreto: le selezioni regionali dei campionati italiani Elite, la massima categoria dilettantistica, ed i campionati nazionali youth, giovani di diciotto anni.

Questi ultimi si svolgeranno dal 19 al 24 novembre presso il Palasport Massimo Serenelli di Loreto tutti i pomeriggi dalle 14,30 alle 19,30 mentre nello stesso Palasport a partire dalle 20,30 incroceranno i guantoni gli elite nei giorni 22 e 23.

Per quanto riguardo la manifestazione regionale si sfideranno: nei 54 kg Rosicarello Andrea della B.C.Castelfidardo e Bastarelli Riccardo della Nike di Fermo; nei 57 kg quattro pretendenti: Karimi Alì della pug. Dorica, Pellonara Diego della Pug. Jesina, Cosentino Michele della Boxing Academy e Battistoni Tommaso della B.C.Castelfidardo; nei 60 kg Kolodzie Davide della B.C.Castelfidardo, Fiorentini Alessandro della Ascoli Boxe e Casagrande Francesco della Boxing Academy; nei 67 kg : Omiccioli Matteo della B.C.Castelfidardo, Piccioni Erik della Ascoli Boxe, Woch Giacomo della Pugilistica Fabrianese e Gironelli Elia della Academy; nei 71 kg Shala Rotatori Simone della Pug. Jesina, Amadio Leonardo della Nike di Fermo Cheriti Acharaf della Boxing Canappa, Giacomini Dennis dela Cluana Boxe, Rago Nicolò della Ascoli Boxe e Fiorentino Alex della Boxing Canappa; nei 75 kg: Galli Nicolò della Pug. Senigallia, Ciccalè Leonardo della Boxe Academy, Forconi Nicola della Cluana Boxe, Astolfi Davide della Boxe Academy. Si aggiudicano il titolo regionale per mancanza di avversari Abazi Ernis della Boxe Academy nei 63,5 kg, Gabbanelli Anacleto della B.C.Castelfidardo negli 80 kg, Fall El Ousmane della Upa negli 86 kg e Cacchiarelli Davide della B.C.Castelfidardo nei 92 kg.

Nella competizione nazionale, il campionato italiano youth, cui partecipano i rappresentanti di tutte le regioni italiane vestiranno i colori della nostra regione: nei 51 kg Guiducci Christian della Boxe Montecchio, nei 54 kg Ascani Tommaso della Upa, nei 57 kg Piergallini Attila della Pug. Ascoli, nei 60 kg Illiano Francesco della Upa, nei 63,5 kg Mirashi Giorgio della Pug. Senigallia, nei 67 kg Barchetta Tommaso della Nike di Fermo, nei 71 kg Intermite Gianluca della Upa, nei 75 kg Di Gioia Mario Della Pug. Senigallia, negli 80 kg Zagaglia Kludovico della SBT,nei 92 kg Marietti Agostino della Phoenix. Una settimana in cui la Boxe la farà da padrone con due eventi della massima portata,a livello regionale per quanto riguarda gli elite, a livello nazionale per quanto riguarda gli youth che vedranno la presenza di ben oltre un centinaio di giovani pugili provenienti da tutte le regioni.

Una vetrina per Loreto resa possibile dalla collaborazione della Boxe Academy nella persona del presidente Alessandro Viadovich coadiuvato dal tecnico Alessandro Cossu, l’Amministrazione locale rappresentata dall’Assessore allo Sport Cristan Anticaglia e la Federazione con il Presidente Nazionale Flavio D’Ambrosi e quello regionale Luciano Romanella.

Un evento di grossa importanza non solo sportiva che richiamerà centinaia di persone fra atleti, accompagnatorie dirigenti che per una settimana stazioneranno a Loreto. Sarà anche l’occasione per vedere, dopo la non felice parentesi olimpica, se dal comparto giovanile si faranno notare dei talenti in grado di sostituire e integrare la nostra nazionale. Una settimana di pugilato da non perdere assolutamente.

