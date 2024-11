Un Salva Vita che protegge la Comunità

Il 29 novembre a San Michele al Fiume la cerimonia di inaugurazione di un defibrillatore, su iniziativa di MarcheVita ETS – Cassa Mutua del Banco Marchigiano

SAN MICHELE AL FIUME – Il 29 novembre 2024, alle ore 14:30, si terrà un’importante cerimonia presso la Scuola Elementare di San Michele al Fiume per l’inaugurazione di un defibrillatore, simbolo di un impegno concreto per la salute e la sicurezza della nostra comunità.

MarcheVita ETS – Cassa Mutua del Banco Marchigiano ha deciso di donare alla collettività questo dispositivo salvavita, installato presso la parete esterna della filiale del Banco Marchigiano di San Michele al Fiume. Il defibrillatore, che sarà a disposizione di tutti, rappresenta un passo importante per la prevenzione e la protezione della salute, contribuendo a salvaguardare le vite di chiunque possa trovarsi in difficoltà in caso di emergenza cardiaca.

L’evento, che vedrà la partecipazione dei bambini delle classi scolastiche, si concentrerà su una dimostrazione pratica di manovre salvavita e sull’importanza di un utilizzo tempestivo di questo dispositivo. L’iniziativa si inserisce in un progetto di sensibilizzazione che coinvolge non solo gli adulti ma anche le giovani generazioni, con l’obiettivo di diffondere una cultura di prevenzione e prontezza di intervento in situazioni di emergenza.

La cerimonia rappresenta un’opportunità unica di unione per la comunità, per far sì che tutti possano beneficiare di un servizio di emergenza immediato e gratuito, garantendo maggiore tranquillità e sicurezza per tutti i cittadini.

Un Salva Vita che protegge la Comunità è il nostro modo per dire che ogni vita conta e che siamo pronti a fare tutto il possibile per proteggerla.

Vi invitiamo a partecipare a questa significativa cerimonia che unisce solidarietà, prevenzione e attenzione alla salute di ognuno di noi. La presenza delle autorità locali, della presidenza di MarcheVita ETS e del Banco Marchigiano contribuirà a rendere questo evento ancora più speciale.

