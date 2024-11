Il marketing aziendale si evolve, in che modo puoi sfruttarlo per la tua carriera?

ANCONA – Fare marketing oggi, in un’azienda, è cosa diversa rispetto a quello che accadeva anche solo una ventina di anni fa.

Per quanto l’obiettivo di ogni business sia sempre stato il cliente, almeno a partire dagli anni ’90, mai come ora la centralità delle sue esigenze, delle sue preferenze e delle sue esperienze è al centro della strategia aziendale.

La ragione è semplice, un cliente soddisfatto e appagato nei suoi bisogni, inclusi quelli di cui non è ancora consapevole, è un cliente che torna ed è disposto a spendere molto più di quello che ha pianificato.

In altre parole, oggi, lo scopo principale di un’impresa è conoscere a menadito i propri clienti, comprendere fino in fondo cosa provano, dal momento in cui entrano a contatto col brand, per la prima volta, fino alla finalizzazione dell’acquisto.

Questa evoluzione, dai tempi in cui si puntava più sul prodotto che sul target, è andata di pari passo anche con l’avvento del digitale, del web, del rapporto quasi uno a uno tra azienda e singolo cliente.

La bidirezionalità dei canali di comunicazione attuali, tipica delle chat, dei servizi di messaggistica istantanea, dei social network, fa sì che l’azienda sia continuamente esposta ai contatti dei clienti e che, questi ultimi, possano contare su un servizio di replica e riscontro costanti.

Per tutte queste ragioni, adesso, le aziende puntano su una presenza omnicanale, che coniuga tutti i mezzi di comunicazione offline e online, con lo scopo di offrire ai propri clienti un’esperienza uniforme, il più personalizzata possibile e tempestiva.

Ciò a cui puntano le aziende è avere una conoscenza estremamente dettagliata dei propri clienti, in modo da elaborare strategie marketing cucite su misura e rispondere loro nel modo più personale e mirato possibile. La strategia, dunque, segue un approccio duplice, in termini di raccolta informazioni e dati, da una parte, e pervasiva e omnicanale, dall’altra.

Da questo deriva l’esigenza sempre più sentita dalle aziende, di reclutare professionalità capaci di seguire questo approccio a livello strategico, orientato al cliente e in grado di leggere e interpretare la grande mole di dati che alimentano le fasi di analisi a monte.

Competenze non sempre scontate o sufficientemente dimostrabili con qualche anno di esperienza nel web marketing o nella comunicazione digitale.

Quello che viene richiesto ai nuovi professionisti del marketing riguarda competenze trasversali, che spaziano da un’approfondita comprensione della struttura e della logica del sistema azienda, fino alla capacità di segmentare dettagliatamente il target, al fine di selezionare i canali distributivi e commerciali più adatti, tra online e offline.

Serve dunque sapere come si muovono i diversi mercati, come funzionano i flussi di lavoro nelle aziende, le dinamiche dei diversi canali distributivi e di comunicazione, la psicologia dei consumatori, i comportamenti di acquisto i processi decisionali, le leve emotive e i relativi bias.

Non sempre si possono acquisire tutte queste competenze, in così poco tempo, nello stesso posto di lavoro e men che meno tra i banchi dell’università.

È necessario, in questi casi, puntare su un processo di formazione continua che alterni il lavoro e l’esperienza sul campo col confronto con altre professionalità di livello più elevato e comparti di mercato sempre differenti.

In questo scenario, inserire anche un percorso formativo di livello elevato, come il master Marketing, Retail e Sales Management proposto da 24ORE Business School, può rappresentare un vero boost alla propria carriera.

La ragione risiede nell’innovazione e aggiornamento costante delle tematiche trattate, sempre in linea con le più attuali esigenze aziendali e tendenze di mercato, oltre all’orientamento estremamente pratico delle lezioni.

A partire dalla selezione dei docenti, provenienti direttamente dagli uffici manageriali delle più grandi agenzie e imprese, fino alle metodologie improntate al learning by doing, con project work, study tour e study challenge, ogni studente ha modo di toccare con mano le più sofisticate strategie di marketing delle aziende più affermate.

Misurandosi quotidianamente con le questioni che caratterizzano la routine lavorativa di queste realtà lavorative, ogni studente può essere certo di puntare alla più elevata qualifica professionale, raggiungendo elevati livelli di competitività lavorativa.

In questo senso, in un mercato che cambia e vede evolversi l’approccio al marketing in maniera così repentina, sapere come tenere il passo delle innovazioni costituisce senza dubbio il vero valore aggiunto per la propria carriera e per le aziende per cui si intende collaborare.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it