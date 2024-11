Chiaravalle, Fratelli d’Italia preoccupato per l’impatto ambientale dei nuovi impianti agrifotovoltaici

CHIARAVALLE – “Fratelli d’Italia di Chiaravalle – si legge in un comunicato -, coglie con grande soddisfazione il risveglio tardivo ma ancora in tempo, dei cittadini residenti del nostro territorio sul pericolo ecoambientale dei futuri impianti agrifotovoltaici nella nostra cittadina e zone limitrofe.

“L’ultimo progetto, la realizzazione di una copertura in Via San Bernardo / Via San Benedetto (zona cimitero), più di 70mila pannelli solari, 52 ettari di vetro e cemento cosparsi in una zona agricola, devastata e deturpata con la burla di incrementare energia pulita e allevamento ovinicolo.

“Ebbene, noi di Fratelli d’Italia abbiamo già denunciato da anni, il compimento di un altro scempio “GREEN” in zona Via Sant’Andrea, da parte di un’azienda del settore fotovoltaico che copre più di 22 ettari con travi di 8 metri. Proprio in quella zona dove slogan farlocchi di questa amministrazione comunale doveva creare “la cittadella dello sport”, dove al posto di un palazzetto dello sport polivalente di 5000 mq, piste ciclabili, aree verdi, ecc. ci saranno DECINE DI TONNELLATE DI VETRO, CEMENTO E RAME che distruggeranno, come in Via San Bernardo, il paesaggio più bello della Vallesina compresa la svalutazione inesorabile degli immobili ottenuti con tanto sacrifico dai residenti.

“Noi di Fratelli d’Italia – conclude la nota – abbiamo dimostrato di essere sempre al fianco dei cittadini, in piazza con manifesti o in sedi istituzionali, e l’unico cemento che promettiamo è la volontà di proteggere la nostra salute e la sicurezza sociale dei nostri paesani”.

