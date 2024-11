Unità cinofile e reparti specializzati dei Carabinieri in campo per la sicurezza degli abitanti di Piano San Lazzaro e Archi

ANCONA – Nel pomeriggio e nella serata di ieri, i Carabinieri di Ancona hanno effettuato un vasto dispositivo a tutela della legalità nelle zone del Piano San Lazzaro e degli Archi. Le attività, predisposte raccogliendo le sollecitazioni provenienti dagli abitanti dei quartieri e delle associazioni di categoria, sono state orientate su un concetto di sicurezza a tutto tondo, ovvero includendo anche verifiche a tutela dei consumatori e dei lavoratori, con l’intervento dei militari specializzati del Nas (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) e del Nil (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Ancona.

Parallelamente è stata svolta una consistente azione di presidio del territorio finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti e dell’illegalità diffusa, mettendo in campo 30 militari della Compagnia di Ancona e i cani antidroga Bob, Kevin e Malinois One nel Nucleo CC Cinofili di Pesaro, allo scopo di ispezionare le aree più nascoste ed effettuare controlli mirati alle persone ritenute sospette.

Uno sguardo particolare è stato rivolto inoltre alla tutela dell’ambiente, attraverso verifiche condotte dai Carabinieri Forestali dei Nuclei del Conero e di Ancona alle attività commerciali, per controllare il rispetto delle specifiche normative.

L’azione corale delle componenti dell’Arma schierate nel dispositivo ha prodotto interessanti risultati in tema di prevenzione e repressione. Nello specifico, il Nil e il Nas hanno disposto la chiusura di un negozio di alimenti etnici per il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e igienico-sanitarie, irrogando ammende e sanzioni amministrative per oltre 39.000 Euro. Una pescheria è stata sanzionata amministrativamente per la mancata predisposizione di HACCP e delle c.d. procedure di autocontrollo, obbligatorie per la particolare categoria merceologica, pur non accertandosi gravi violazioni in materia di igiene.

I Carabinieri Forestali hanno invece controllato tre esercizi commerciali di vendita al dettaglio che utilizzavano borse shoppers non conformi alle norme ambientali e in materiale plastico non certificato, sequestrandone diverse migliaia e irrogando cospicue sanzioni amministrative.

Le ispezioni e i posti di controlli predisposti, durante i quali sono state effettuate numerose perquisizioni personali e veicolari con le unità cinofile, hanno consentito di sequestrare piccole quantità di hashish. In un caso, all’interno di una fioriera nel parcheggio della Stazione Ferroviaria, il cane antidroga Kevin ha rinvenuto un involucro contenente 3 grammi di hashish, certamente destinato allo spaccio e nascosto da ignoti per sfuggire al controllo. Dei numerosi cittadini stranieri controllati solo uno, non in regola con la documentazione di soggiorno, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it