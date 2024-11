Due medici dermatologi sono entrati in servizio all’Ospedale Carlo Urbani di Jesi

JESI – Assunzione di 2 medici dermatologi che sono entrati in servizio presso la UOC Dermatologia del “Carlo Urbani” di Jesi: in questi giorni di novembre, importante novità, c’è stata l’assunzione a tempo indeterminato di n.2 dirigenti medici dermatologi che sono già entrati in reparto e hanno permesso, con il loro arrivo, l’apertura di nuove agende dermatologiche accessibili da C.U.P. per garantire l’ulteriore abbattimento delle liste di attesa degli esami dermatologici.

L’Unità Operativa Complessa di Dermatologia dell’Ospedale “Carlo Urbani”, diretta dal Dr. Giuseppe Lemme, è da tempo un centro di riferimento con accreditamento regionale per l’impiego di terapie innovative in ambito di psoriasi di grado moderato severo, vitiligine, dermatite atopica ed idrosoadenite suppurativa. Svolge inoltre una significativa attività di chirurgia dermatologica avanzata e di dermatologia oncologica con percorso diagnostico terapeutico per i pazienti con melanoma da sottoporre ad eventuale asportazione del linfonodo sentinella.

Presso la Dermatologia sono stati istituiti ambulatori integrati con la Reumatologia, la Gastroenterologia e l’Oncologia per ottimizzare l’accesso e la cura dei pazienti con comorbidità. Significativo è anche il contributo assistenziale dei pazienti con ulcere difficili in correlazione con la rete vulnologica della Regione.

Nel corso del tempo – ed in particolare negli ultimi tre anni – vi è stato un costante e significativo incremento delle prestazioni erogate. Per quanto riguarda l’aspetto della formazione, la prossima settimana, il 15 e 16 novembre, si svolgerà il congresso “DermaJesi” presso l’Hotel Federico II, evento giunto alla quarta edizione, dove parteciperanno i medici della UOC Dermatologia di Jesi con il coinvolgimento dei dermatologi ospedalieri e del territorio di tutta la Regione. L’evento è accreditato ECM e saranno affrontate le principali tematiche in ambito di innovazioni terapeutiche con opportunità di condivisione di esperienze cliniche.

“Proseguiamo nell’azione di potenziamento degli organici delle strutture ospedaliere – dichiara il Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini – le nuove assunzioni avranno un impatto positivo in termini di servizi erogati ai cittadini e di snellimento delle liste di attesa”.

