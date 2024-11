Sabato l’Oasi Wwf Ripa Bianca di Jesi si veste di verde insieme a Humana People to People Italia

JESI – Sabato 9 novembre dalle ore 10.00 nell’Oasi Ripa Bianca di Jesi (AN) sarà possibile partecipare al secondo evento di “Vestiamo le Oasi di verde”, il progetto che unisce le forze di WWF Italia e Humana People to People Italia per rendere le Oasi del WWF ancora più verdi. L’evento prevede la messa a dimora di 1.000 alberi. L’obiettivo, tra novembre 2024 e novembre 2027 è quello di 30.000 alberi. Nell’iniziativa sono coinvolte oltre 30 delle 100 Oasi WWF.

Intervenendo in specifiche aree che necessitano di ripristino, il progetto renderà queste preziose riserve naturali più resilienti al cambiamento climatico e ne aumenterà la biodiversità, contribuendo attivamente a raggiungere l’importante obiettivo dell’UE di piantare 3 miliardi di alberi entro il 2030.

Humana People to People Italia è un’organizzazione non profit che da oltre 25 anni si occupa di prolungare la vita degli abiti attraverso l’attività di raccolta, selezione e vendita ed è presente con oltre 5.500 contenitori stradali per la raccolta degli indumenti usati, 18 negozi vintage e second hand e un canale e-commerce. Attraverso la sua attività, finanzia progetti sociali e ambientali in Italia e nel mondo. La messa a dimora di alberi si inserisce nei progetti di attivismo climatico di Humana Italia, come gli Orti 3C – Coltiviamo il Clima e la Comunità e i percorsi di educazione alla cittadinanza globale. L’iniziativa è parte della campagna di Humana “Vestiamo il futuro di verde” che proseguirà fino al 2030 con l’obiettivo di piantumare complessivamente 85.000 piante.

Per partecipare all’evento o avere ulteriori informazioni è possibile contattare l’Oasi Ripa Bianca al 3346047703 oppure inviando una mail a riservaripabiaca@wwf.it

Il progetto fa parte della campagna OUR NATURE del WWF che punta a ripristinare specie e habitat attraverso la raccolta di dati scientifici, il coinvolgimento di cittadini e la diffusione della conoscenza dei benefici resi all’uomo dalla Natura.

