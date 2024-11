Garbage Group apre Expo Consumatori con una performance che unisce arte, impegno sociale e tutela del mare

Appuntamento per il 6 novembre alle ore 12.00 presso la Mole Vanvitelliana. L’azienda anconetana partecipa ad “Expo Consumatori” e presenta una performance concepita in collaborazione con il Liceo Artistico Edgardo Mannucci ispirata a “Il Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto, artista cui gli studenti hanno voluto rendere omaggio. Gli alunni creeranno l’installazione con 550 bottiglie in pet che saranno simbolicamente gettate in mare per rappresentare il quantitativo di plastica stimato dai ricercatori che ogni secondo raggiungono il Mare Mediterraneo

ANCONA – Mercoledì 6 novembre alle ore 12.00 presso la Mole Vanvitelliana di Ancona nella giornata inaugurale di “Expo Consumatori”, la più importante kermesse nazionale dedicata al mondo dei consumatori organizzata da Assoutenti, Garbage Group presenterà una performance concepita in collaborazione con il Liceo Artistico Edgardo Mannucci intitolata “FIGHT FOR THE THIRD PARADISE” ispirata a “Il Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto, artista cui gli studenti hanno voluto rendere omaggio.

Gli alunni creeranno l’installazione con 550 bottiglie in pet che saranno simbolicamente gettate in mare per rappresentare il quantitativo di plastica stimato dai ricercatori che ogni secondo raggiungono il Mare Mediterraneo.

I materiali saranno poi raccolti da due unità navali “Sistema Pelikan” di Garbage Group in assonanza e dialogo con il messaggio che Michelangelo Pistoletto ha voluto lanciare con “Il Terzo Paradiso”: un’opera che unisce arte e impegno sociale con l’intento di creare un equilibrio tra natura e tecnologia, tra ambiente naturale e artificiale, proponendo una visione sostenibile per il futuro dell’umanità.

Nel pomeriggio del 7 novembre alle ore 15.30 presso l’aula didattica della Mole, il green manager di Garbage Group Filippo Ugolini sarà relatore al workshop “Gestione sostenibile delle risorse naturali ed Energia pulita”. Alla tavola rotonda, moderata dal giornalista di La Repubblica Luca Pagni parteciperanno, dopo i saluti istituzionali del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin: Riccardo Bani Associazione Riscaldamento Senza Emissioni (ARSE), Francesco Battistoni Vicepresidente della Commissione Ambiente Camera dei Deputati Antonello Delle Noci Componente Giunta Esecutiva Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali, Ovidio Marzaioli Vice Segretario Generale Movimento Consumatori, Francesco Regoli Direttore Dipartimento di Scienze della Vita e Ambiente Università Politecnica delle Marche e Luca Squeri Membro della Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati.

“Una performance artistica che si rifà al concettuale fra arte povera e Junk Art – ha dichiarato Paolo Baldoni CEO di Garbage Group – ma dal potentissimo valore educativo e formativo per chi come noi lavora quotidianamente sulla tutela e salvaguardia del mare. Voglio personalmente ringraziare i docenti e studenti del Liceo Artistico Edgardo Mannucci per avere, insieme a noi, creduto in questo progetto. L’arte è portavoce della trasformazione responsabile della società e lo fa all’interno di un grande evento nazionale come “Expo Consumatori” con degli studenti che oggi e, ancora di più in futuro, saranno i consumatori, responsabili aggiungo io, del domani”.

Cos’è il Terzo Paradiso?

È la fusione fra il primo e il secondo paradiso. Il primo è quello in cui gli esseri umani erano totalmente integrati nella natura. Il secondo è il paradiso artificiale, sviluppato dall’intelligenza umana, fino alle dimensioni globali raggiunte oggi con la scienza e la tecnologia. Questo paradiso è fatto di bisogni artificiali, di prodotti artificiali, di comodità artificiali, di piaceri artificiali e di ogni altro genere di artificio. Si è formato un vero e proprio mondo artificiale che, con progressione esponenziale, ingenera, parallelamente agli effetti benefici, processi irreversibili di degrado e consunzione del mondo naturale. Il Terzo Paradiso è la terza fase dell’umanità, che si realizza nella connessione equilibrata tra l’artificio e la natura.

Terzo Paradiso significa il passaggio a uno stadio inedito della civiltà planetaria, indispensabile per assicurare al genere umano la propria sopravvivenza. A tale fine occorre innanzitutto ri-formare i principi e i comportamenti etici che guidano la vita comune.

Il Terzo Paradiso è il grande mito che porta ognuno ad assumere una personale responsabilità nella visione globale. Il termine paradiso deriva dall’antica lingua persiana e significa “giardino protetto”. Noi siamo i giardinieri che devono proteggere questo pianeta e curare la società umana che lo abita.

Il simbolo del Terzo Paradiso, riconfigurazione del segno matematico dell’infinito, è composto da tre cerchi consecutivi. I due cerchi esterni rappresentano tutte le diversità e le antinomie, tra cui natura e artificio. Quello centrale è la compenetrazione fra i cerchi opposti e rappresenta il grembo generativo della nuova umanità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it