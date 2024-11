Halloween, grande successo a Fano per tutte le attività organizzate

FANO – Festa di Halloween, obiettivo raggiunto. Grande successo per le attività organizzate dall’amministrazione comunale di Fano che, quest’anno, oltre al quartiere di Sant’Orso, ha animato anche il cuore della città, trasformando piazza XX Settembre in un centro di festa. Dal pomeriggio fino a tarda sera, una folla di persone ha partecipato alle iniziative, dimostrando un forte senso di comunità e apprezzando un’atmosfera sicura e accogliente.

Nel quartiere di Sant’Orso, grazie alla collaborazione di 17 associazioni e di numerosi volontari, sono stati allestiti stand e attività per le famiglie, coinvolgendo bambini, ragazzi e adulti in uno spirito di allegria e divertimento. La giornata si è conclusa con una caccia al tesoro, che ha entusiasmato grandi e piccoli, offrendo loro un’esperienza partecipata nel quartiere. La novità di quest’anno, una cena con i food truck di fronte alla scuola elementare, è stata accolta con grande entusiasmo. Un ringraziamento va anche agli esercenti e le attività del centro commerciale di Sant’Orso che hanno aderito a questa iniziativa sostenendola e promuovendola per rafforzare il senso di comunità del quartiere.

Nel centro città, la piazza è stata animata da spettacoli di danza, giochi di magia e show luminosi che hanno catturato l’attenzione di tutte le età. “È stata una scelta giusta portare anche in piazza un momento di aggregazione e divertimento per le famiglie – ha dichiarato il Vice-Sindaco Manocchi – Fin dal pomeriggio, la piazza si è riempita di spettacoli e intrattenimenti che hanno coinvolto bambini, ragazzi e adulti. È stato emozionante vedere così tante persone riunite per godere di una serata che ha animato la città e riempito di vita le sue piazze. I feedback sono stati estremamente positivi: attività e cittadini ci hanno trasmesso tutto il loro entusiasmo per questa iniziativa. Le esibizioni musicali della tarda serata hanno attirato centinaia di persone, confermando la vitalità di una Fano che vuole essere sempre più viva e accogliente. Un ringraziamento speciale va ai consiglieri Pieretti e Bavosi per l’impegno dimostrato nella realizzazione di questo evento, che ha incarnato l’obiettivo dell’amministrazione di fare di Fano una città sempre più partecipata e inclusiva”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it