Truffe agli anziani, una piaga sociale in continua crescita anche nelle Marche

Nell’ultimo anno in regione, le denunce di truffe e frodi informatiche sono state 6.661 rispetto alle 6.192 dell’anno precedente: 469 in più, pari al 6,7 per cento

ANCONA – Truffati. Soprattutto anziani. Preferibilmente soli. Finte telefonate di figli e nipoti per estorcere denaro, messaggi fraudolenti, mail ingannevoli, cellulari clonati, falsi rappresentanti di società del telefono, luce e gas che si presentano a casa dell’anziano per derubarlo. Sono tanti e fantasiosi gli stratagemmi utilizzati per carpire i dati personali e svuotare i conti correnti.

Truffe e frodi informatiche in crescita. Secondo le elaborazioni del Centro Studi Cna sui dati del Ministero dell’Interno e del Ministero della Giustizia, nelle Marche, nell’ultimo anno, le denunce di truffe e frodi informatiche sono state 6.661 rispetto alle 6.192 dell’anno precedente: 469 in più. Pari al 6,7 per cento. Il primato spetta alla provincia di Ancona con 2.115 denunce (+16,1 per cento), seguita da Pesaro e Urbino con 1.466 denunce (+6,4) e da Macerata (1.352 con un aumento di appena lo 0,9 per cento). Più lontane Ascoli piceno con 927 denunce (+13,3) e Fermo dove le denunce di chi ha subito truffe e frodi informatiche sono state 801 con un calo rispetto all’anno precedente del 4,1 per cento.

Campagna informativa Cna. Cna e Cna Pensionati stanno promuovendo nelle Marche e in tutta Italia una campagna informativa contro le truffe agli anziani. La campagna è stata presentata dal segretario Cna Ancona Massimiliano Santini, dal segretario Cna Marche Moreno Bordoni e dal segretario nazionale Cna Pensionati Mario Pagani.

Truffe agli anziani, una piaga sociale. Come evitare, prevenire e reprimere frodi e raggiri? Nell’ambito della campagna Cna se ne è parlato ad Ancona in un convegno organizzato da Cna Marche e Cna Pensionati.

Dopo i saluti della vicepresidente di Cna Ancona Monia Dell’Orso, del presidente di Cna Pensionati Marche Giancarlo Sperindio e del presidente di Cna Marche Paolo Silenzi, sono intervenuti il segretario Cna Marche Moreno Bordoni; il dirigente generale polizia locale di Ancona Marco Ivano Caglioti; il generale Tito Baldi Honorati ispettore regionale Associazione Nazionale Carabinieri Ancona; Paolo Carli presidente Cna Pensionati Ancona; Massimiliano Santini Direttore Cna Ancona; il viceprefetto di Ancona Francesca Piccolo; Gerarda La Sala dirigente dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Ancona; il segretario Cna Pensionati Marche Sergio Giacchi. I lavori sono stati conclusi da Mario Pagani segretario nazionale Cna Pensionati.

Gli intervenuti hanno concordato sull’importanza di iniziative per informare e mettere in guardia contro la minaccia crescente rappresentata dai truffatori “che usano” secondo la dirigente della Questura di Ancona Gerarda Sala “sistemi sempre più sofisticati per ingannare le loro vittime”. Vittime che, secondo il dirigente generale della Polizia Locale di Ancona Marco Ivano Caglioti “sono scelte da criminali senza scrupoli tra gli anziani e le persone vulnerabili”.

“Per difendersi da frodi e raggiri” ha ricordato il generale dei carabinieri Tito Baldi Honorati “è necessario prestare la massima attenzione ed imparare a riconoscerli per evitarli, rivolgendosi subito alle forze dell’ordine, ai familiari e alla rete sociale che gravita attorno all’anziano”

Tutti siamo a rischio. Secondo Cna Marche oltre il 77 per cento dei marchigiani ha subito un tentativo di truffa informatica nel 2023, compresi i relatori del convegno Cna o i loro familiari. Ovviamente non tutti i tentativi di truffa riescono E’ una rete a strascico quella lanciata dai truffatori nella quale cadono le persone più deboli e fragili. E non tutti i truffati sporgono denuncia. Molti anziani provano vergogna per essersi fatti ingannare e non lo dicono neanche ai familiari.

La legge della Regione Marche. Un anno fa la Regione Marche ha approvato, con voto unanime, una legge che istituisce il mese dell’anziano (ottobre) e promuove iniziative per la prevenzione e il contrasto alle truffe ai danni delle persone anziane e fragili. La legge 25 settembre 2023 n.14 sostiene e incentiva l’apertura sul territorio regionale di sportelli antitruffa per gli anziani vittime di reati contro il patrimonio mediante frode. Anche il Ministero dell’Interno, ha ricordato il viceprefetto Francesca Piccolo “ha messo in campo progetti con questa finalità, in collaborazione con le forze dell’ordine”. Iniziative lodevoli, secondo il segretario Cna Pensionati Marche Sergio Giacchi “ma che necessitano di adeguati finanziamenti per produrre risultati concreti”

Marche, denunce di truffe e frodi informatiche

2022 2023 var.ass. var.% AN 1.821 2.115 294 16,1 AP 818 927 109 13,3 FM 835 801 -34 -4,1 MC 1.340 1.352 12 0,9 PU 1.378 1.466 88 6,4 Totale complessivo 6.192 6.661 469 7,6

