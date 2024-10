Torna ad Ancona il Mercato europeo ambulante

Confcommercio Marche Centrali ricorda l’appuntamento: 1, 2 e 3 novembre. Banchi in piazza Cavour e nella prima metà di Corso Garibaldi

ANCONA – Torna ad Ancona il Mercato Europeo del Commercio Ambulante organizzato da Confcommercio Imprese per l’Italia Marche Centrali e la FIVA Confcommercio in collaborazione con l’amministrazione comunale del capoluogo marchigiano.

La kermesse si svolgerà nelle giornate dell’1, 2 e 3 novembre prossimi dalla mattina fino a mezzanotte nel centro storico di Ancona. La novità per quest’anno è la concessione anche al Mercato Europeo Ambulante di tornare in piazza Cavour, chiaramente senza ristorazione, che invece opererà fuori dalla piazza. In corso Garibaldi saranno posizionati i gazebo, salendo da piazza Roma verso piazza Cavour, formando una fila centrale intervallata da spazi per il transito.

Saranno invece posti lungo il perimetro esterno di piazza Cavour gli stand gastronomici. “Una disposizione funzionale dei banchi che saranno integrati nel tessuto economico della città” come sottolinea il Direttore Generale Confcommercio Marche e Marche Centrali Prof. Massimiliano Polacco pronto a ricordare come l’evento “sia un traino importante per la città, considerando le migliaia di persone che vi parteciperanno. Siamo sempre molto attenti nel voler rispettare il concetto di integrazione del Mercato Europeo Ambulante nel contesto economico cittadino così come ricordiamo la strategicità di un evento che vuole essere un primo supporto per lo shopping natalizio”.

Rappresentate come sempre nazioni del Mondo e regioni italiane. Ma ecco nel dettaglio la lista completa a partire dalla ristorazione francese che farà la sua prima comparsa ad Ancona. Poi gastronomia sarda, dolci USA (muffin, pancakes, cheesecake, pumkin pie…), friggitoria e prodotti tipici liguri (focaccia, pesto, dolci), arrosticini abruzzesi, gastronomia argentina, Churros, ristorazione USA (brisket, pulledpork, chickenwings, hamburger), ristorazione brasiliana, dolci, salati e fritti della Sicilia, brezen freschi, birra belga non pastorizzata, dolci dall’Abruzzo, Tè, spezie, infusi dal mondo, biscotti della Bretagna, specialità di Norcia e Amatrice, pandolce ungherese – kurtoszkalasz, specialità alimentari russe, liquirizia e derivati, miele e derivati, farinata di ceci cotta al momento, pane, dolci austriaci, sachertorte, prodotti calabresi e peperoncino, donuts e frappè fatti al momento, pasticceria napoletana, formaggi, salumi, miele marchigiani, olive ascolane e prosecco, salumi austriaci, speck, specialità austriache, paella valenciana e catalana, cuneesi al rhum e tradizionali, cioccolato, Wurst, patate, birre dalla Polonia, waffle, specialità sudtirolesi, gastronomia indiana, formaggi piemontesi d’alpeggio, stand irlandese con carni alla griglia, stufati irlandesi, dolci tipici, sidro di mela, biscotti al cocco, asian food truck, caldarroste, castagne e noci, dolci, dolciumi e caramelle, e ancora artigianato ecuadoregno, cosmetici alle erbe di montagna dall’Austria, tovagliato di qualità, artigianato egiziano, ceramiche dalla Tunisia, abbigliamento tecnico/sportivo da montagna, artigianato tradizionale scozzese, articoli d’artigianato etnico africano, seta e foulards, foulard in bamboo, chincaglieria e bigiotteria, artigianato tessile indiano.

