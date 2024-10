Tenta il furto in una panetteria, arrestato in flagranza dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ancona

ANCONA – Questa notte, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Ancona hanno arrestato in flagranza, per tentato furto aggravato, un ventenne polacco domiciliato in provincia di Potenza, con precedenti specifici.

Intorno alle 04:00, l’equipaggio è intervenuto in via Torresi di Ancona sorprendendo l’uomo che, utilizzando un attrezzo multiuso, stava tentando di forzare la porta di ingresso del panificio “La pagnotta”. L’uomo è stato immediatamente bloccato e condotto presso la Caserma di Via della Montagnola. Lo strumento utilizzato per l’effrazione è stato sequestrato.

All’esito del giudizio direttissimo che si è svolto questo pomeriggio presso il tribunale di Ancona, l’arresto è stato convalidato.

