La Fondazione Carifano consegna al Comune di Fano il progetto per il Centro Residenziale Alzheimer

FANO – La Fondazione Carifano, da tempo consapevole della necessità di un nuovo Centro Residenziale per l’Alzheimer, ha commissionato un progetto dettagliato per la realizzazione di questa struttura, frutto del lavoro della Darvo Serrani Project (DSP srl).

Questo progetto viene oggi consegnato al Comune di Fano e messo quindi a disposizione della comunità per favorirne la creazione e colmare quindi un bisogno non più rinviabile.

La nuova residenza, pensata per ospitare 60 persone, è progettata per essere collocata in un’area già destinata al benessere degli anziani, adiacente al Centro Diurno “Margherita”, sempre di proprietà della Fondazione. Come sottolinea il presidente della Fondazione Carifano Giorgio Gragnola, “Da tempo teniamo alta l’attenzione su questa problematica che nella nostra città interessa ben 1.200 famiglie.

Abbiamo voluto trasformare la nostra sensibilità in fare concreto mettendo a disposizione sia un progetto per la realizzazione del centro sia il terreno in cui farlo sorgere. siamo convinti che Fano possa diventare un modello di come comunità e amministrazioni possano collaborare per affrontare con coraggio e innovazione le sfide legate alla demenza, che non possono più essere rimandate”.

Il progetto prevede una residenza sviluppata su un unico piano, per garantire massima accessibilità, e organizzata in due nuclei da 30 posti ciascuno, con camere dotate di bagno privato e spazi comuni per attività sociali e di relax. Ogni nucleo sarà strutturato per facilitare la gestione flessibile degli ospiti, includendo anche aree specifiche per l’assistenza e il personale qualificato.

Le aree esterne sono state pensate per favorire il contatto con la natura, includendo giardini terapeutici e orti, che potranno essere utilizzati sia dai residenti della nuova struttura che dagli utenti del vicino Centro Diurno.

Il sindaco di Fano Luca Serfilippi afferma: “Siamo lieti di ricevere dalla Fondazione Carifano questo progetto che rappresenta un passo concreto verso la realizzazione del nuovo centro Alzheimer di cui la nostra città ha un crescente bisogno. Come sindaco, il mio obiettivo è creare una sinergia con l’ente guidato dal presidente Gragnola, mettendo al centro il benessere della nostra comunità. Vogliamo supportare le persone più fragili, accogliendo le loro difficoltà e fragilità con attenzione e sensibilità”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it