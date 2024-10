Al via i lavori per l’ospedale di comunità di Mombaroccio

PESARO – Primi scavi per la realizzazione dell’ospedale di comunità di Mombaroccio. Questa mattina sopralluogo del direttore Generale Ast Pu Alberto Carelli. Da lunedì attive le ruspe, l’inizio dei lavori che porteranno alla realizzazione della struttura entro marzo 2026, nell’ambito del PNNR con un investimento di quattro milioni e ottocentomila euro.

“L’ospedale di comunità di Mombaroccio verrà realizzato con una struttura architettonica e impiantistica avanzata con standard efficienti elevati – spiega il Direttore Generale Ast Pu Alberto Carelli – così come richiesto dall’Europa nell’ambito del PNNR, nell’area del campo sportivo. Un progetto, fortemente appoggiato dalla regione Marche, che ha visto diverse stesure e con il passaggio da un preliminare progetto di struttura destinata a casa di Comunità ad una struttura più complessa come quella ospedale di Comunità”.

Nello specifico l’ospedale di comunità di Mombaroccio prevede la dotazione di 15 posti letto che potenzialmente potranno arrivare a 30 posti letto di degenza di tipo riabilitativo o cure intermedie.

In questo caso i 15 posti letto di cure intermedie saranno dotati di impianto di distribuzione gas medicali, testa letto, solleva pazienti, requisiti microclimatici ecc, nonché di tutte le centrali tecnologiche di supporto. Una struttura che sarà un punto di riferimento per l’intero distretto. Inoltre nelle nuove costruzioni il PNRR impone il rispetto e la progettazione secondo specifici e stringenti principi – tra i quali quello di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH) – volti ad ottenere una struttura autosufficiente dal punto di vista energetico ad emissioni zero, ovvero dotazioni impiantistiche estremamente tecnologiche e performanti, che normalmente nella realizzazione di strutture sanitarie non sono richieste come requisito minimo.

“La rete di ospedali e case di comunità – dichiara il Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini – aiuterà a ridurre la pressione sulle strutture ospedaliere. Stiamo lavorando per avvicinare la sanità ai cittadini, un processo che ci vede protagonisti con l’apertura dei punti salute e l’attivazione delle farmacie dei servizi, ma anche con l’incremento delle borse di studio per i medici. Stiamo lavorando a tutto tondo per garantire il diritto alla salute”.

A questo progetto si aggiunge quello appena realizzato per l’infermiere di comunità, conclude Carelli: “un servizio molto apprezzato dai pazienti che hanno avuto accesso in queste prime settimane di attivazione. Progetti nati e realizzati anche grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale che lavora in sinergia con l’Azienda sanitaria territoriale”.

