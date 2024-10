Al Circolo Arci Martiri della libertà di Jesi presentato il libro La catena dell’impunità

Il suo curatore Raffaele Spiga ha dialogato con Paolo Campanelli, coordinatore provinciale del movimento DdN

JESI – Lo sforzo è l’impegno per essere concreti, con questo spirito Dipende da Noi ha organizzato a Jesi presso il Circolo Arci Martiri della libertà, la presentazione del libro La catena dell’impunità, con il suo curatore Raffaele Spiga che ha dialogato insieme a Paolo Campanelli, coordinatore provinciale del movimento DdN.

L’appuntamento era nell’ambito di un tour nelle Marche che ha come scopo l’illustrazione della campagna che BDS (Boicottaggio – Disinvestimento – Sanzioni) promuove a sostegno della causa palestinese ed ha come obiettivo, illustrare le iniziative di boicottaggio alle merci che sostengono l’economia israeliana e le armi per la sua guerra, verso le imprese che investono negli armamenti e nei paesi in guerra, per sospendere queste attività, l’invito a sollecitare le istituzioni a richiedere agli Stati e agli organismi internazionali come l’ONU e l’UE, sanzioni verso Israele, fin quando non cesserà il fuoco e ritirerà il proprio esercito dai territori palestinesi occupati.

L’incontro ha sollecitato un vivace e partecipato dibattito e, come non sempre avviene, ha individuato azioni possibili da agire localmente, tra queste la richiesta alle amministrazioni della Vallesina di essere come istituzioni partecipi della campagna di boicottaggio, ( con delibere apposite, come è già accaduto in altre realtà, si possono escludere acquisti di beni e servizi di imprese che collaborano con il governo israeliano ), nonché di attivarsi per gemellaggi con le comunità palestinesi di Gaza e dei territori occupati, per aiuti concreti e ospitalità ai profughi.

A Jesi è non solo la mobilitazione per la Pace e per i diritti del popolo palestinese è in atto da tempo, queste proposte possono essere un contributo a dare concretezza a questa, siamo fiduciosi che accada.

