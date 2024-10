Primi mille giorni di vita, che fare? Un nuovo corso per neogenitori

BCC Fano, nell’ambito di Banca&Famiglia, promuove tre incontri con professionisti per fornire nozioni utili a chi ha avuto un figlio da poco. Appuntamenti il 13, 20 e 27 novembre. Iscrizioni aperte

FANO – Sono aperte le prenotazioni per partecipare al nuovo corso per neogenitori promosso da BCC Fano nell’ambito dell’iniziativa Banca&Famiglia e dedicato quest’anno a “Con il tuo bambino nei primi mille giorni”. Si tratta di un ciclo di tre appuntamenti in programma mercoledì 13, 20 e 27 novembre dalle 18 alle 19,30 nel salone della Casa della Comunità don Paolo Tonucci in Via Ranuzzi 1 a Fano.

Il corso, tenuto da qualificati professionisti, è rivolto a tutta la comunità, in particolare neogenitori o coppie che hanno bambini nei primissimi anni di età ed è gratuito per soci e dipendenti BCC Fano. Per tutti gli altri, anche non clienti della banca, è richiesto un piccolo contributo che dà diritto alla partecipazione di entrambi i genitori.

L’approfondimento di quest’anno riguarda i primi mille giorni di vita del bambino, dunque il delicato momento di crescita fino ai tre anni di età. Sul tema daranno il proprio contributo tre professionisti del settore socio-sanitario: il 13 novembre la dott.ssa Lucia Borchia, psicologa, psicoterapeuta e logopedista dell’età evolutiva, tratterà “Lo sviluppo psicologico durante i primi mille giorni di vita”. Il 20 novembre la dott.ssa Michela Dellisanti, neuropsicomotricista e danza movimento terapeuta, approfondirà “Lo sviluppo psicomotorio durante i primi mille giorni di vita”. Il 27 incontro conclusivo con la dott.ssa Lucia Pierini, logopedista, per confrontarsi su “Lo sviluppo comunicativo e linguistico durante i primi mille giorni di vita”.

«Ogni anno, nell’ambito di Banca&Famiglia, cerchiamo di proporre un argomento nuovo che non soltanto stimoli l’interesse della comunità, ma sia anche un aiuto concreto alla quotidianità – evidenzia il Direttore generale BCC Fano Giacomo Falcioni –. L’anno scorso abbiamo trattato il tema delle emergenze e della gestione delle emozioni, quest’anno ci si confronterà su consigli utili ad affrontare al meglio i primi mille giorni di vita del bambino. Speriamo che i genitori che hanno partecipato negli anni precedenti proseguano il percorso e che tanti altri neogenitori si uniscano cogliendo questa opportunità. Più formazione e consapevolezza c’è e meglio si tutela la comunità. Anche questo rientra nella filosofia di un credito cooperativo».

La partecipazione, previa iscrizione al sito www.fano.bcc.it, è gratuita per tutti i soci e dipendenti BCC Fano, mentre per i non soci il costo è di 30 euro da versare tramite bonifico seguendo le istruzioni contenute nel modulo di iscrizione on line. E’ disponibile anche un servizio di baby-sitting che può essere richiesto nel medesimo modulo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it