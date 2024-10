Inaugurati i nuovi spazi formativi dell’Its Fabriano Academy

dI DANIELE GATTUCCI

FABRIANO – Inaugurati alla presenza di autorità, imprese e rappresentanti del mondo dell’educazione e lavoro, i nuovi spazi formativi (ambienti e laboratori) dell’ITS Fabriano Academy.

Significativo traguardo per questa realtà, unica della “Montagna” e occasione per presentare nuove strutture dedicate alla formazione tecnica avanzata, frutto del continuo impegno nel fornire agli studenti del comprensorio montano e non solo, un’istruzione di eccellenza, in linea con le esigenze del mercato del lavoro e dell’industria.

A condurre questo importante momento, per la città ma anche per le Marche, dopo i saluti istituzionali tra i quali quelli del sindaco di Fabriano Daniela Ghergo e l’assessore regionale all’Istruzione, Cultura, Università, Chiara Biondi, il giornalista Maurizio Socci.

Quest’ultimo, insieme al presidente dell’ITS, Roberto Girolamini, oltre alla cerimonia del Taglio del nastro, con la scopertura della Targa e l’intitolazione a Francesco Merloni (imprenditore e politico marchigiano, che sin dagli esordi dell’ITS, lo ha seguito da vicino, assicurando sussidio e totale supporto) ha gestito la Tavola rotonda sul ruolo strategico di una struttura che opera per la promozione di corsi ad elevato contenuto tecnico e tecnologico, in grado di delineare profili professionali di tecnici superiori, necessari all’apporto di innovazione e crescita alle imprese locali.

Tavola rotonda alla quale hanno partecipato: Federica Capriotti, presidente Confindustria Fabriano e ispiratrice Campus Confindustria; Gabriele Comodi, docente universitario UNIVPM e vicesindaco di Fabriano, Florianne Formica, consulente risorse umane, Guido Torrielli, presidente rete ITS Italy.

Its, come Scuola dei talenti che possono toccare con mano il mondo del lavoro e fornire competenze; valorizzare i giovani, dare loro fiducia, fornirgli consapevolezza sulle singole potenzialità e aspettative e al tempo stesso con gli stage la capacità dell’esperienza in fabbrica; mettere a sistema le forze delle quattro Fondazioni di partecipazione ITS in quanto sistema al momento più flessibile ed agile nel fornire competenze formative al passo con l’esistente ed il futuro; lavoro di squadra, valore umano con determinanti riflessi sul sociale, quindi non solo tecnici ma anche persone; partecipazione sempre più attiva delle aziende partner. Queste e tante altre le indicazioni emerse da un momento di confronto e ascolto che oltre al contributo dei relatori, ha avuto anche quelli di Gian Mario Spacca per la Fondazione Merloni, di Cristiana Carnevali, direttore dell’Its, con il presidente Roberto Girolamini che da uomo di impresa di lungo corso ha creato un team coeso e capace.

Il taglio del nastro, la svelatura delle Targa a ricordo dell’ing. Francesco Merloni, da parte della moglie Maria Cecilia Lazzarini e del nipote Valerio, la visita ai nuovi spazi laboratoriali, hanno concluso una nuova, fondamentale e di grande interesse pagina dell’ITS Fabriano Academy.

