Nasce a Padiglione di Osimo “07 Park” pista per mini moto, domenica l’inaugurazione

OSIMO – Che quella di realizzare nella Marche una mini pista fosse una sua sfida lo si era compreso da tempo. Da quando la passione per le moto del figlio Mattia (che ha centrato nel 2022 il titolo Europeo di categoria) hanno “costretto” papà Stefano Giraldi, osimano doc, a girovagare per anni in largo e lungo per l’Italia alla ricerca di strutture idonee per gli allenamenti.

Dopo anni di chilometri macinati, lo scorso anno ha iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di uno spazio che fosse in grado di ospitare una pista per mini moto.

E di strada non ne ha dovuta poi fare neppure molta. La sua attenzione si è soffermata infatti su uno spazio sportivo in totale abbandono e degrado in via S. Domenico, 39 a Padiglione di Osimo.

In poco più di sei mesi, fra accordi con i proprietari, permessi, autorizzazioni e lavori imponenti, la mini pista denominata “07 PARK” ha visto la luce. Il taglio del nastro avverrà questa domenica alle ore 16.30.

Pista curatissima nei dettagli, a partire logicamente dalla sicurezza, e con impianto luci che consentirà ai giovani della regione di poterne usufruire per ampie fasce orarie.

Un motivo d’orgoglio anche per la Federazione Regionale che ha sostenuto l’iniziativa ed omologato la struttura.

In questi spazi, in cui opererà l’istruttore federale Stefano Cruciani, sarà possibile effettuare, oltre gli allenamenti, anche corsi di guida e prove libere. Accordi sono inoltre stati stretti con alcune scuole guida per tenervi corsi di guida sicura per quei ragazzi che prenderanno il patentino A.

Per venire incontro ai giovani frequentatori, saranno disponibili sul posto anche moto elettriche a noleggio.

“Sono certo – dice con un pizzico d’orgoglio Stefano Giraldi – che questa struttura saprà fare felici molti bambini della nostra Regione. Sono felice di essere riuscito a colmare una carenza che permetterà ai baby piloti di avvicinarsi a questa disciplina. Credo che sarà un bel volano per l’intero movimento”.

Domenica pomeriggio, in occasione dell’inaugurazione, verrà svolta gratuitamente l’attività “primi passi” con minimoto per tutti i bambini dai 6 ai 13 anni sotto la guida dell’istruttore Cruciani.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it