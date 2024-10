L’Associazione “Vivere a Colori” inaugura i corsi di ballo rivolti a persone con disabilità

ANCONA – Si riparte a passo di danza. L’associazione di promozione sociale “Vivere a Colori” riparte con i suoi corsi di danza rivolti a persone affette da disabilità medio grave “Insieme Ballando” e “Comunque Ballare”.

I corsi, in esclusiva regionale, ripartiranno oggi (domenica 6 ottobre) accolti come sempre nella cornice della Luna Dance Center di via Maestri del Lavoro ad Ancona. L’appuntamento è per le ore 16,30.

L’iniziativa, che ha una forte valenza sociale, punta a offrire a tutte le persone affette da disabilità motoria medio grave e a persone con sindrome di Down la possibilità di divertirsi, di socializzare e di mettersi alla prova con corsi di ballo tenuti da insegnanti professionisti e preparati per questo tipo di ballerini. L’insegnante Silvia Cerusico che ha dato vita ai corsi, è pronta ad accogliere vecchi e nuovi iscritti, per un’esperienza inclusiva di danza in cui non mancheranno le emozioni. In fibrillazione, come a ogni ripartenza e a ogni iniziativa, la presidente di “Vivere a Colori” Milena Vitali.

«Siamo riusciti anche quest’anno a far ripartire i corsi, sempre con lo stesso impegno e spirito sociale che ci muove – dichiara – i corsi saranno presentati nel corso di un Open day, domenica 6 ottobre alle ore 16,30 presso la scuola di danza Luna Dance Center, che fin dal 2021 collabora con noi e ha abbracciato l’iniziativa con interesse ed entusiasmo. Ringrazio Cristiano Marcelli e Simona Ficosecco della Luna, oltre al ballerino di Ballando con le Stelle Chiquito, che ci segue con grandissima attenzione e affetto. Promettiamo che ci saranno sorprese per i nostri ragazzi nel corso di queste settimane… Il ballo è gioia, aggregazione, inclusione – conclude Milena Vitali – e tutti potranno trovare la propria dimensione».

Info/iscrizioni: 351.6465412 oppure alla pagina Facebook Vivere a Colori.

