Con l’Adriatic Sound Festival il prossimo anno a Fano i più grandi Dj del mondo

FANO – Fano si prepara ad accogliere un evento senza precedenti: la prima edizione dell’Adriatic Sound Festival, che si terrà il 13 e 14 giugno 2025 all’aeroporto di Fano. Sarà un festival di musica house e techno di livello internazionale, con la partecipazione di alcuni dei più grandi artisti della scena mondiale, noti per le loro esibizioni in città come New York, Ibiza e nei migliori club del pianeta. Si prevede la presenza di oltre 20.000 persone, con possibilità di raggiungere le 40.000 presenze.

L’evento è stato presentato oggi dal Sindaco di Fano, Luca Serfilippi, il quale ha dichiarato: “Questi sono gli eventi che pensiamo per Fano. Stiamo lavorando a questo progetto dal luglio scorso e siamo orgogliosi di annunciare oggi un festival di questo calibro nella nostra città. È un evento che non c’è mai stato nella nostra città. Ci siamo fatti trovare pronti quando l’investitore privato, Robert Lewis, si è rivolto a noi con l’idea di portare qui questo evento così importante e ambizioso. Abbiamo individuato l’aeroporto come location ideale per proiettare Fano in una dimensione di promozione internazionale”.

Alberto Santorelli, Assessore agli Eventi, ha sottolineato l’importanza di questo progetto: “Questo festival è solo l’inizio di una serie di grandi eventi che abbiamo in programma per Fano. L’Adriatic Sound Festival sarà un momento di forte impatto per il turismo e l’economia locale, la prevendita dei biglietti partirà a breve a livello internazionale. Abbiamo formalizzato l’atto di indirizzo per avviare l’iter necessario e creare i tavoli tecnici per la gestione dell’evento. Siamo pronti a lavorare su tutti gli aspetti logistici e a offrire ai visitatori un’esperienza unica, che valorizzi al meglio le peculiarità della nostra città. Vogliamo sfruttare questo festival per potenziare anche il nostro sistema ricettivo così da far vivere alle migliaia di persone un’esperienza unica nella nostra città”. Il Vicesindaco Loretta Manocchi ha spiegato: “Amo sempre ricordare, perché ritengo che siano potenzialità molto importanti, che la città di Fano vanta porto e aeroporto: due infrastrutture che vanno messe al centro e, soprattutto per l’aeroporto, vanno rilanciate per rendere Fano attore protagonista della riviera adriatica e non solo. Questo evento è una grande sfida ma a noi le sfide, specie quelle per il bene della città, non spaventano”.

L’Adriatic Sound Festival rappresenta non solo un’occasione unica per gli appassionati di musica elettronica, ma anche un’opportunità per valorizzare la città e creare un importante indotto economico. L’investitore privato, Robert Lewis, ha affermato:

“Ho scelto Fano per la sua storia e per la competenza dimostrata dall’amministrazione, che ha mostrato massima apertura verso un evento di questa portata. Stiamo parlando di un investimento di circa 6 milioni di euro, con un notevole impatto economico per la città”.

Anche Massimo Ruggeri, Presidente della società Fanum Fortunae che gestisce l’aeroporto di Fano, ha espresso il suo impegno riguardo alla complessità dell’organizzazione: “Questa è un’organizzazione complessa. Abbiamo già ideato tutti i percorsi legati alla sicurezza e alla gestione delle migliaia di persone che arriveranno. L’evento si svolgerà in totale sicurezza con la presenza di tutti gli strumenti, i mezzi e il personale di soccorso, in quanto vogliamo farci trovare pronti a dimostrare di essere all’altezza di un festival internazionale di questo calibro”.

