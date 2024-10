Venerdì ad Ancona Mattia Occhinero contro Iuliano Gallo per il titolo del Mediterraneo Wbc

di GABRIELE FRADEANI

ANCONA – Si è tenuta presso la sala del Consiglio del Comune di Ancona la conferenza stampa per la presentazione del match di pugilato fra Mattia Occhinero e Iuliano Gallo valido per il titolo del Mediterraneo WBC dei pesi supergallo.

Come noto il combattimento internazionale si svolgerà venerdì 4 ottobre presso il PalaCasali di Ancona. La riunione comincerà alle 19 con una cornice di 12 matches dilettantistici fra cui alcuni validi per le finali regionali youth e sarà intervallata da spettacoli di danza che non mancheranno di allietare la presenza di un pubblico che si prevede massiccia. Il main event dovrebbe avere luogo intorno alle 22/22,30. Prezzi popolarissimi: 20 euro le gradinate e 30 il bordo ring.

Presenti in rappresentanza del Comune di Ancona il Vice Sindaco Giovanni Zinni e il Vicepresidente del CONI Marco Porcarelli; fra gli addetti ai lavori Mattia Occhinero, Antonio Occhinero Presidente della Upa, Marco Cappellini Tecnico titolare della Upa e il preparatore atletico Fabrizio Formica.

In risposta alle domande dei giornalisti presenti Mattia Occhinero ha precisato di avere studiato attentamente i combattimenti dell’avversario presenti in rete e di avere concordato con il suo tecnico Cappellini la strategia migliore per venirne a capo. Si è detto certo che lo spettacolo date le caratteristiche sue e dell’avversario sarà certamente di alto livello. Poi ad Ancona, davanti al suo pubblico non gli è permesso fallire e vuol fare dimenticare l’esibizione non certo esaltante fornita in questo stesso impianto contro Simone Rao. “ In quella occasione ho sofferto la presenza del mio pubblico in modo sbagliato – ci ha detto- mi sono lasciato prendere dalla voglia di strafare ma questa volta non sarà così e la mia attenzione sarà rivolta solo al mio competitor ed alla assoluta volontà di fregiarmi del titolo. Ho fatto sparring a volontà e sono certo di essere al meglio della forma”.

Il Maestro Cappellini dal canto suo ha rivendicato la decisione di fare scendere il pugile nella categoria inferiore che è quella che più si adatta al suo fisico. Decisione confermata anche dal preparatore atletico Formica. Ha poi preso la parola il Vicesindaco e Assessore allo Sport Giovanni Zinni che ha auspicato una grossa presenza di pubblico “perché va sostenuto un nostro cittadino che si batte per una competizione internazionale di alto livello”. Ha fatto i complimenti alla Upa per gli sforzi fatti per organizzare l’evento, ha rivelato di essere anche lui passato per una palestra di pugilato ed ha definito la boxe come una vera lezione di vita dove si pratica l’osservanza delle regole la lealtà, il rispetto dell’avversario. “è sicuramente uno degli sport più antichi che sta tornando alla grande nella nostra Città che vanta grandissime tradizioni, e a cui daremo come amministratori il nostro convinto sostegno alla pari di tutti gli altri sport”

Marco Porcarelli ha portato i saluti del Presidente del Coni, Fabio Luna, assente per precedenti impegni, ed ha confessato anche lui di avere avuto una breve apparizione nelle nostre palestre e di esserne rimasto affascinato.

Il Presidente della Upa, Antonio Occhinero, ha ringraziato il Comune di Ancona senza il quale non sarebbe riuscito a varare l’organizzazione ed ha auspicato una folta presenza di pubblico, indispensabile per continuare a presentare spettacoli di livello.

A chiusura è stato ricordato che le Marche al momento stanno vivendo un momento particolarmente felice per quanto riguardo il pugilato professionistico: due campioni italiani: Luca Di Loreto nei supermedi, Eros Seghetti nei mediomassimi e due campioni WBC del mediterraneo: Nadia Flahli nei pesi leggeri, e Charlemagne Metonyekpon nei superleggeri ed ora ci prova l’anconetano Mattia Occhinero. Niente male per una regione fra le più piccole come estensione in campo nazionale.

