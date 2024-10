Cucina, cultura, spettacoli e il treno storico: al via la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola

PERGOLA – Si alza sabato 5 ottobre il sipario sulla 27esima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola e dei prodotti tipici. Un antipasto aspettando il ricco menù della domenica.

La città dei Bronzi dorati apre le principali kermesse italiane dedicate al tartufo, il prezioso tubero che quest’anno a Pergola viaggia nel segno dello slogan “The Unexpected Marche – Le Marche che non ti aspetti”.

“La nostra città – evidenzia il vicesindaco ed assessore al turismo On. Antonio Baldelli – apre le kermesse italiane dedicate al prezioso tubero e lo fa in grande stile, puntando sulla qualità, con tre domeniche nelle quali in vetrina brillerà ‘L’Oro di Pergola’: il tartufo bianco pregiato e i Bronzi Dorati. Per i tanti visitatori che verranno a trovarci un programma ricchissimo e variegato che spazia dall’enogastronomia alla cultura. Tre giornate dense di appuntamenti e di novità, dal treno storico alla presenza di Slow Food, dagli show cooking ai concerti, in grado di soddisfare ogni aspettativa e al contempo di valorizzare e promuovere la nostra Città e le tante eccellenze che vanta”.

Sabato alle 17 presso i portici comunali l’inaugurazione della Mostra di Modellismo Ferroviario a cura dell’Associazione “Memorabilia”, che sarà visitabile anche nella giornata di domenica. Un viaggio magico dedicato a grandi e bambini, tra binari, locomotive e paesaggi in miniatura. Una mostra per incantare i visitatori con i percorsi sinuosi dei trenini, il vapore delle locomotive, i dettagli delle stazioni in scala. Verranno esibiti quattro plastici ferroviari modulari e tre diorami, costruiti dalla stessa “Memorabilia” e da “ViviTreno”, “SuiBinari” e “TrenoRoma”, associazioni presenti alla recente Mostra di Modellismo svoltasi a Roma presso la Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati. I plastici, che saranno esposti a Pergola, sono in scala 1/87 e 1/160 e riproducono fedelmente paesaggi, con ferrovie in miniatura, completamente funzionanti, con luci e suoni: i modellini dei treni correranno sui binari, ricreando situazioni realistiche e affascinanti.

Alle 18.45 la Casa del Tartufo ospiterà il convegno “Culture di vigna-viaggio nei sensi sulle orme di Mario Soldati” con Davide Eusebi e Otello Renzi e la partecipazione straordinaria dei Maestri dell’Orchestra Sinfonica ‘G. Rossini’. “Culture di vigna” è l’unica guida italiana che non dà voti ai vini, perché essi come diceva Soldati mutano continuamente e sono dunque inclassificabili, ma ne propon­gono una approfondita analisi frutto di ascolto e ricerca. Una delle novità della edizione ‘24-‘25 di “Culture di vigna” sono i vini di alcune aziende di Pergola che saranno medi­tati in silenzio nell’occasione.

Ricco e variegato il programma della domenica dedicato agli appassionati del principe indiscusso della tavola, ai turisti, alle famiglie, ai giovani e agli amanti dei weekend di “prossimità” da trascorrere in uno dei borghi più belli delle Marche.

Assoluti protagonisti gli ‘Ori di Pergola’, rappresentati dall’accoppiata vincente tartufo bianco pregiato e Bronzi Dorati, 9 quintali di bronzo e di oro fusi per dare vita ad un gruppo scultoreo unico al mondo.

Il sipario si alzerà alle 9 in piazza Garibaldi, da dove partirà la quarta Camminata Rosa, evento dedicato alla sensibilizzazione delle donne sull’importanza della prevenzione del tu­more al seno.

Nel centro storico di uno dei Borghi più Belli d’Italia l’apertura degli stand espositivi e della piazza del Tartufo.

Un viaggio tra profumi, sapori e fascino. Se il diamante della terra troverà la sua naturale collocazione in piazza Ginevri, le altre tipicità enogastronomiche di qualità da tutta Italia, lungo corso Matteotti e via Don Minzoni, per poi proseguire in viale Martiri della Libertà dove di estenderà la fiera commerciale. Per le vie della città intrattenimento musicale a cura della Banda citta­dina “A. Escobar”.

Ogni domenica, una diversa delegazione Slow Food proveniente da varie regioni d’Italia, dall’Umbria in questa prima giornata, animerà gli spazi della fiera con prodotti e saperi gastronomici, consentendo ai visitatori di entrare in contatto diretto coi produttori e con le comunità che si identificano con i loro prodotti della tradizione. Le delegazioni non si limiteranno a esporre i loro piatti e prodotti, offriranno degustazioni, racconti di vita, storie creando uno spazio di dialogo tra territori diversi uniti dal cibo di qualità. Un approccio basato sulla filosofia Slow Food che valorizza la relazione tra chi produce e chi consuma, promuovendo un’alimentazione consapevole e sostenibile. Elemento centrale del progetto sarà lo show cooking. La cucina dal vivo spiegata da cuoche e cuochi del progetto dell’Alleanza Slow Food, che si impegnano ogni giorno ad utilizzare prodotti di prossimità buoni, puliti e giusti.

Altro protagonista della Fiera il treno. Presso i portici del Palazzo comunale si potrà ammirare la Mostra di modellismo ferroviario a cura dell’associazione ‘Memorabilia’. E alle 12 alla stazione di Pergola arriverà il Treno Storico della Subappennina Italica a vapore con un pieno di viaggiatori. Un viaggio sulle rotaie della storia in programma anche il 13 e 20 ottobre.

Si potrà pranzare nei ristoranti del centro storico e nella Piazza del Gusto “Marche da Mangiare”, con la professionalità di Mas­simo Biagiali. Nelle tre domeniche di Fiera i visitatori potranno immergersi nel gusto e nella bellezza con lo Speciale Pacchetto Cultura & Cucina: degustazione nella Piazza del Gusto e visita al Museo dei Bronzi e della Città di Pergola.

Nel pomeriggio, in piazza Leopardi spalancherà le porte l’angolo del divertimento “Città dei bambini”: un mon­do di gonfiabili

Nella tensostruttura ‘Marche da Mangiare’: Show Cooking con i Cuochi dell’Alleanza Slow Food e degustazioni vini Doc e Doc

Alle 16.45 la cerimonia di inaugurazione della Fiera con la partecipazione straor­dinaria degli sbandieratori, tamburini e chiarine del Gruppo storico ‘La Pandolfaccia’.

Musica in Piazza Fulvi: Johnson Righeira in concerto con Evolution ’80. Ritornano i suoni e le immagini delle estati incredibili degli anni Ottanta. Uno degli artisti simbolo di quel periodo salirà sul palco alle 17.30.

A seguire, in piazza Garibaldi il concerto rock’n’roll The Lucky Lucianos.

Ulteriori informazioni nelle pagine social della Fiera e nel sito web fieradeltartufopergola.it

