Inaugurata la Sezione Marche di Aisf Odv, un nuovo punto di riferimento per i pazienti fibromialgici

JESI – E’ nata la Sezione Marche di AISF ODV (Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica). Un nuovo passo importante per offrire supporto e informazione ai pazienti affetti da fibromialgia nella nostra regione.

L’inaugurazione c’è stata questa mattina nell’Aula Didattica 2° Livello della Clinica Reumatologica dell’Ospedale Carlo Urbani di Jesi, in Via dei Colli 52 (Centro Regionale della Fibromialgia).

All’evento hanno preso parte figure di spicco nel campo della reumatologia e della ricerca sulla fibromialgia: Giusy Fabio, Vicepresidente di AISF ODV; la dott.ssa Sonia Farah, referente pazienti AISF ODV e responsabile del Registro Italiano Fibromialgia; il prof. Fausto Salaffi, direttore della Clinica Reumatologica di Jesi e Responsabile del Centro Regionale Fibromialgia.

La neonata Associazione AISF ODV delle Marche rappresenta una grande sfida e il suo scopo più immediato è quello di creare e coordinare un gruppo di sostegno per le famiglie e per i nuovi arrivati, di guidarli attraverso la burocrazia, tutelare i diritti dei pazienti con fibromialgia e sostenere la ricerca sulla in questo campo. La fibromialgia è una malattia cronica che si caratterizza per dolori muscolari diffusi in assenza di segni di infiammazione e spesso in associazione ad altri sintomi quali affaticamento, disturbi del sonno, deficit di memoria e concentrazione. Colpisce circa 2 milioni di persone in Italia, più spesso donne in età adulta.

Durante l’incontro sono state presentate le attività della sezione e le iniziative future mirate a costruire una rete di solidarietà e informazione nella nostra comunità.

(Le foto sono di Pierpaolo Mascia)

