Presentata all’aeroporto delle Marche la 27ma Fiera nazionale del tartufo bianco di Pergola

FALCONARA MARITTIMA – “The unexpected Marche”, con questo claim la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola si presenta con un taglio sempre più internazionale in perfetta sintonia con la sede scelta per il lancio della manifestazione, l’Aeroporto internazionale delle Marche “Raffaello Sanzio”, una delle porte principali attraverso le quali le ricchezze del nostro territorio si fanno conoscere all’Italia e al mondo.

Parte in grande stile l’evento che apre le principali kermesse italiane dedicate al tartufo, il prezioso tubero che quest’anno a Pergola viaggia nel segno dello slogan “Le Marche che non ti aspetti”.

Le prime tre domeniche di ottobre (6, 13 e 20) la “Città degli Ori” ospiterà la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, appuntamento giunto alla 27ma edizione e dedicato agli appassionati del principe indiscusso della tavola, ai turisti, alle famiglie, ai giovani e agli amanti dei weekend di “prossimità” da trascorrere in uno dei borghi più belli delle Marche.

Molte le novità dell’edizione 2024, tra cui i treni storici della Subappennina Italica che attraverseranno i territori del tartufo raggiungendo Pergola proprio per le tre domeniche della Fiera, ed il Premio “Le Marche che non ti aspetti”, riconoscimento assegnato a volti noti del mondo del giornalismo, della cultura e dello sport che saranno presenti nel corso della manifestazione.

Queste le parole di Alexander D’Orsogna, AD e DG di Ancona International Airport: “Sono lieto di ospitare la presentazione di un evento ‘icona’ delle Marche, terra di ricchezze uniche che vogliamo contribuire a promuovere in tutto il mondo. La presenza di un’eccellenza in questa infrastruttura chiave per lo sviluppo economico della regione è anche un segnale importante per valorizzare gli asset turistici, imprenditoriali e culturali delle Marche. I numeri del ‘Sanzio’ sono molto significativi del percorso che abbiamo avviato: nei primi 8 mesi dell’anno sono transitati oltre 400mila passeggeri, +20% rispetto allo stesso periodo del 2023 e +21% al gennaio-agosto 2019, ultimo anno pre-Covid. Con il volo Ancona-Barcellona che partirà a novembre la quota record assoluto di 611mila passeggeri registrata nel 2015 è un traguardo a portata di mano”.

“Ottobre è il mese del tartufo pregiato – ha sottolineato l’On. Antonio Baldelli, Vice Sindaco e Assessore al Turismo di Pergola – e sarà proprio la nostra città ad aprire le kermesse italiane dedicate al prezioso tubero. Lo farà in grande stile, partendo da questa infrastruttura strategica e di eccellenza e puntando sulla qualità, con tre domeniche nelle quali in vetrina brillerà ‘L’Oro di Pergola’. Assoluto protagonista il binomio vincente cucina e cultura, gusto e arte, il principe della stagione autunnale e i Bronzi dorati, 9 quintali di bronzo e di oro fusi per dar vita ad un gruppo equestre unico al mondo”.

“La nuova Amministrazione comunale – ha proseguito il Sindaco Diego Sabatucci – ha voluto dare una forte spinta dal punto di vista organizzativo per lanciare l’evento nel panorama delle manifestazioni più importanti nel settore, facendo leva sui suoi tradizionali tesori: gli ‘Ori di Pergola’, rappresentati dall’accoppiata vincente del tartufo bianco pregiato ed i Bronzi Dorati, l’unico gruppo scultoreo in bronzo dorato di provenienza archeologica rimastoci dell’epoca romana”.

Sono intervenuti alla presentazione Laura Cerasa Sales & marketing Manager di Ancona International Airport, l’assessore regionale Goffredo Brandoni, il direttore generale di Confcommercio Marche Nord Amerigo Varotti, il Presidente del CONI Marche Fabio Luna.

PREMIO “LE MARCHE CHE NON TI ASPETTI”

La cornice 2024 sarà quella de “Le Marche che non ti aspetti”, come recita il manifesto ideato per l’occasione, “The unexpected Marche”, un concetto che si materializza nell’omonimo premio istituito quest’anno e “dedicato – come recita la motivazione – a chi si è distinto nello sport, nel giornalismo, nella cultura, nell’impresa e nella società, riuscendo a coniugare talento, impegno e sacrificio”. ll Premio “Le Marche che non ti aspetti” 2024 sarà assegnato a personaggi noti al grande pubblico, che riceveranno il riconoscimento personalmente nel corso della manifestazione. Nomi ancora “top secret” e che saranno una delle tante sorprese di questa edizione della Fiera.

TRENO STORICO DEL TARTUFO

Altra sorpresa il Treno Storico dedicato al Tartufo, tre corse della Subappennina Italica Ancona-Fabriano-Sassoferrato-Pergola che ospiteranno, nelle tre domeniche del 6, 13 e 20 ottobre, turisti appassionati dei viaggi in carrozze d’epoca e pronti a degustare le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, visitare gli stand della Fiera ed i Musei e le Chiese della Città di Pergola. Una città che sale a simbolo del nuovo turismo che sta crescendo in una bella fetta d’Italia Centrale ancora tutta da scoprire, dove si possono disegnare su misura percorsi unici, dalle spiagge all’Appennino, passando per la fascia medio collinare disseminata da borghi di rara bellezza. Turismo esperienziale e, soprattutto, destagionalizzato, per un pubblico di ogni età, sempre più informato ed esigente dal punto di vista della qualità dell’accoglienza e dei servizi offerti.

IL PROGRAMMA

Il protagonista principale sarà il tartufo bianco pregiato di Pergola, il “principe” delle eccellenze circondato da una “corte” altrettanto eccellente di iniziative che spaziano dall’enogastronomia alla tipicità, dalla cultura all’intrattenimento e divertimento. E’ un programma ideato all’insegna della qualità e per tutti i gusti, con spazi e momenti dedicati a famiglie, giovanissimi, cultori del tartufo pregiato e amanti delle prelibatezze offerte da questa terra e valorizzate grazie all’abilità dei suoi agricoltori e produttori.

Pergola, grazie al suo vasto territorio, può vantare una produzione annuale di tartufo di estrema rilevanza e qualità, che sarà valorizzata nella Casa del Tartufo, nel cuore della Fiera, dove troveranno spazio i migliori produttori, rivenditori ed espositori.

E’ un viaggio tra profumi, sapori e fascino quello nel suggestivo centro storico, che dal 2018 fa parte del prestigioso club de ‘I Borghi più Belli d’Italia’. Se il diamante della terra troverà la sua naturale collocazione al centro degli spazi espositivi, le altre tipicità enogastronomiche di qualità da tutta Italia, lungo corso Matteotti e via Don Minzoni, per poi proseguire in viale Martiri della Libertà dove di estenderà la fiera commerciale.

Molte le novità previste da un programma sempre “work in progress”.

I tradizionali stand della fiera-mercato, con produttori ed espositori di elevato livello e provenienti anche da fuori regione.

Il ristorante in piazza, dove è possibile degustare i piatti a base di tartufo accoppiati con i vini del territorio, sapientemente curati da chef e sommelier noti, grazie anche al coinvolgimento di Slow Food e del patron Biagiali de il Giardino.

Intrattenimenti musicali con spettacoli di artisti del calibro di Ivana Spagna, Righeira, Stefano Ligi di Viva Raidue, complessi per il boogie woogie e molto altro ancora.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul programma è possibile visitare il sito ufficiale www.fieradeltartufopergola.it o il profilo Facebook dedicato.

