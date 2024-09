Il Gioiello Sacro, Barbara Vagnini è Isabella nel suo cortometraggio

ANCONA – Barbara Vagnini ha presentato il suo nuovo romanzo di avventura ” Il Gioiello Sacro”, da cui ha tratto il cortometraggio.

Artista poliedrica, come cantautrice ha partecipato a vari festival Nazionali vincendoli, è doppiatrice di cartoni animati e scrittrice di romanzi e libri sulla crescita personale.

Ora riveste il ruolo di Isabella, la protagonista del suo cortometraggio di cui è regista e sceneggiatrice.

La presentazione alla stampa del 21 settembre del suo nuovo libro e del cortometraggio è stata un successo, alla presenza di un pubblico numeroso, di giornalisti e dell’assessore del Comune di Ancona Orlanda Latini che si è detta orgogliosa di vedere come le donne marchigiane promuovono la cultura.

Barbara ha voluto girare le scene del film nelle Marche per dare risalto al nostro meraviglioso territorio.

Il libro ha preso vita grazie ad un cast meraviglioso: Barbara Vagnini: regia, sceneggiatura, montaggio e attrice; Otello Vagnini: videomaker e aiuto montaggio; Attori: Sebastiano Andrea Massaccesi, Roberto Carletti, Manuela Bocchetta, Rafiq Chkhainate, Francesca Guidi, Serenella Gatti Linares, Riccardo Pilesi e Andrea Ambrosi.

“Una bellissima esperienza, ho avuto bravi attori al mio fianco che mi hanno ascoltata in tutto e per tutto, un videomaker, Otello Vagnini, che ha saputo riprendere appieno ciò che chiedevo nelle scene. Il romanzo in uscita racconta la storia di una giovane ragazza, Isabella, Bella per gli amici, che partirà in Egitto alla scoperta di un affascinante mistero. Dovrà affrontare scomodi personaggi e pericoli. Recitare per me è stato come essere dentro al libro, un’emozione fortissima”.

