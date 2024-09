Nella Giornata mondiale dell’Alzheimer Biancani e Pandolfi all’Apsella per incontrare famiglie e ospiti

PESARO – In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, che si celebra ogni 21 settembre dal 1994, il sindaco di Pesaro Andrea Biancani e l’assessore alla Salute Luca Pandolfi, hanno incontrato famiglie e ospiti che alloggiano alla Civitas San Terenzio (località Apsella), la struttura per anziani aperta nel giugno 2024: «Domani sarà una giornata importante – hanno sottolineato il sindaco Biancani e l’assessore Pandolfi –, istituita per sensibilizzare la cittadinanza su una tematica delicata, quella dell’Alzheimer; una malattia che rappresenta, insieme alle altre forme di demenza, la 7^ causa di morte nel mondo e che coinvolge direttamente i pazienti e, in modo altrettanto aggressivo, anche le loro famiglie».

Con l’occasione, Biancani e Pandolfi, hanno svolto un sopralluogo nella nuova struttura che attualmente ospita 60 persone, con una capienza di 227 posti letto. «Una costruzione, nuova e che permette di ospitare, sin da subito, ulteriori 167 anziani – hanno precisato sindaco e assessore -. Civitas è infatti autorizzata al servizio di assistenza anziani anche non autosufficienti».

Per la Giornata Mondiale dell’Alzheimer è stato allestito il primo mercato intergenerazionale: un villaggio animato da colori, profumi e prodotti locali agroalimentari e artigianali, con anche giochi per i bambini. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l’associazione Nonno Mino, A.T.S n°1, Unione dei Comuni Pian Del Bruscolo e Luciano Baronciani.

Nelle foto: da sinistra: Biancani e Francesco Prioglio, direttore Civitas, nel terrazzo del centro; foto di gruppo con mercato intergenerazionale; Bruna di Berardino dell’associazione Nonno Mino e responsabile del centro diurno Civitas, sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli, sindaco di Pesaro Andrea Biancani, responsabile struttura Civitas Francesco Prioglio

