Situazione preoccupante a Castelferretti, alcune persone portate via dalle case con i gommoni / VIDEO

FALCONARA MARITTIMA – In queste ore, oltre agli interventi in zona Aspio e ad Osimo Stazione, le squadre dei Vigili del fuoco e dei carabinieri sono impegnate a Falconara Marittima, per l’esattezza nella frazione di Castelferretti, per un allagamento diffuso nel centro abitato ed in tutta l’area circostante, compresa la zona industriale.

Vigili del fuoco e carabinieri stanno anche effettuando l’evacuazione di alcuni residenti con gommoni ed un mezzo anfibio. Per soccorrere la popolazione stanno intervenendo soprattutto i militari della Tenenza Carabinieri di Falconara Marittima. L’intervento è stato necessario dopo l’esondazione del torrente San Sebastiano, che ha inondato l’abitato della frazione allagando i piani bassi di molte abitazioni.

I Carabinieri, con la collaborazione dei Vigili del fuoco e delle squadre di soccorso della Protezione civile, hanno fornito materiale assistenza ad alcuni nuclei familiari, che a scopo precauzionale hanno preferito abbandonare le proprie abitazioni poiché invase da acqua e fango. Quattro anziani sono stati trasportati all’esterno e collocati presso parenti ed è stata fornita assistenza per la fornitura di farmaci ad una persona ammalata ed impossibilitata ad uscire per acquistarli. Non si registrano feriti.

QUI SOTTO due video:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it