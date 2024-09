Banca e territorio, in 3.300 alla Festa del socio della BCC Fano per celebrare i valori di comunità

Partecipazione record per l’evento organizzato al Codma di Rosciano e allietato dalle ottime pietanze preparate dalle Pro Loco del territorio, dallo spettacolo danzante e dal 22° Torneo di bocce

FANO – L’orgoglio di appartenere ed essere protagonisti di una banca di comunità con alle spalle 113 anni di storia si è concretizzato, ancora una volta, nella tradizionale Festa del Socio BCC Fano andata in scena sabato 14 settembre al CODMA di Rosciano.

Bissata la partecipazione già record dello scorso anno che sabato sera ha portato sotto la grande coclea alla periferia fanese 3.300 persone fra soci (con ingresso e menù gratuiti) e accompagnatori (alla quota simbolica di 10 euro) per godere degli ottimi piatti della tradizione preparati dalle cuoche esperte e dai volontari delle Pro Loco di Fano, coordinatrice dell’evento, Cartoceto e San Costanzo. Una forza di comunità che, ogni anno, garantisce un servizio eccellente e puntuale alle migliaia di commensali. Il menù ha proposto polenta (preparata dai maestri polentari della Pro Loco di San Costanzo che, nel luglio scorso, sono stati protagonisti della 215^ edizione della Sagra della Polenta), vincisgrassi (nel 1963 la Pro Loco di Cartoceto ha istituito la Sagra dei Vincisgrassi), arrosto misto, salsiccia, formaggi, contorno e, per concludere, gelato, acqua, vino e caffè. Ad allietare la serata la musica e le danze a cura dell’orchestra “Terza Idea”.

«Veder crescere anno dopo anno la partecipazione alla Festa del Socio è motivo di grande soddisfazione per la banca e per tutto il territorio – ha detto il Direttore Generale BCC Fano Giacomo Falcioni -. I soci rappresentano il primo riferimento per un istituto di credito nato 113 anni fa tra la gente per essere al servizio in maniera concreta dello sviluppo locale. Diamo continuità gli obiettivi e agli ideali dei fondatori, ovviamente attualizzandoli al contesto odierno, e gli stessi soci sono espressione diretta e testimoni di cosa significa, oggi, fare ed essere banca di comunità».

Grande soddisfazione condivisa e rilanciata anche dal Presidente BCC Fano Romualdo Rondina che, dal palco, ha sottolineato «il costante lavoro messo in campo dalla banca per essere sempre più vicina e al servizio dei soci e dei loro familiari. Numerose, infatti, sono le agevolazioni che travalicano quelle prettamente bancarie e si riversano su attività sportive, convenzioni vantaggiose e iniziative per le giovani generazioni come Banca&Famiglia e le Borse di studio “Mirco e Monica Buttaroni” (nell’aprile scorso sono stati premiati 222 studenti di scuole e università che hanno ricevuto un totale di 86.340 euro) in un territorio di competenza sempre più esteso che abbraccia Fano, Senigallia e l’immediato entroterra delle due città. Registrare una partecipazione così numerosa, in linea con quella notata nel maggio scorso all’Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci, è indice di un territorio che sente l’istituto di credito vicino e collaborativo con le esigenze quotidiane di famiglie, imprenditori, associazioni e di tutta la società civile. Oggi BCC Fano annovera 9.500 soci, molti dei quali giovani, e in ogni ambito prosegue senza sosta un lavoro di concreta vicinanza alle esigenze della comunità locale».

22^ edizione del Torneo di bocce BCC Fano. Ecco i vincitori

Come è ormai tradizione, la Festa del Socio ha visto la cerimonia di premiazione del tradizionale torneo di bocce BCC Fano, 22^ edizione di una gara serale a coppie separata per tesserati e non tesserati e torneo misto maschile e femminile. Oltre 140 le coppie iscritte alla competizione che è partita con le eliminatorie il 3 e 4 settembre presso le bocciofile del territorio e si è conclusa il 6 settembre presso la Società “La Combattente” di Fano.

Di seguito la classifica e i premi ricevuti

1° Lisotta Enrico – Morelli Flavia: medaglia d’oro e confezione di prodotti tipici

2° Bergamotti Enzo – Livi Pierino: medaglia d’oro e confezione di prodotti tipici

3° Sorcinelli Filippo Sorcinelli Davide: confezione di prodotti tipici

4° Gargamelli Orazio – Patregnani Federico: confezione di prodotti tipici

5° Tomassini Narciso- Bertozzi Augusto: confezione di vino

6° Bartoli Dario- Fascinetti Fiorenzo: confezione di vino

7° Rovinelli Oscar -Grossi Wilson: confezione di vino

8° Solazzi Claudio – Iacomucci Marcello: confezione di vino

9° Ambrosini Pietro – Toccaceli Davide: confezione di vino

