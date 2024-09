Acqua e fango lungo le strade, soccorsi numerosi automobilisti / VIDEO

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In serata i Vigili del fuoco sono intervenuti nella zona di Ponterotto, tra i comuni di San Benedetto del Tronto e Acquaviva Picena, per soccorrere diverse persone in difficoltà mentre percorrevano la Strada provinciale 36 con le loro automobili a causa dell’acqua e del fango che hanno invaso la sede stradale.

In serata sono anche in corso molti interventi per scantinati e appartamenti al piano terra allagati e per alberi caduti sulle strade.

QUI SOTTO un video:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it