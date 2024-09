A Fano le forti piogge evidenziano il cattivo stato di salute dell’edilizia scolastica

FANO – Queste le parole dell’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Ilari, impegnato in una serie di sopralluoghi nelle scuole cittadine insieme alla collega dei Servizi Educativi Loredana Maria Laura Maghernino: “Le piogge eccezionali di questi giorni sono un disagio ma rappresentano anche il miglior banco di prova per completare la missione, già avviata nei primissimi giorni di mandato, nell’ambito del miglioramento degli istituti scolastici. L’acqua che sta cadendo abbondante sta infatti evidenziando da un lato la bontà di quanto fatto questa estate, con diversi istituti in cui l’impermeabilizzazione appena realizzata sta funzionando alla grande, ma dall’altro lato ci conferma appieno il quadro, desolante, emerso dai sopralluoghi effettuati e frutto della totale incuria degli anni passati”.

“Nello specifico – prosegue Ilari – ci sono state segnalate infiltrazioni alla Gandiglio, nel piazzale della Corridoni, alla Nuti e alla Scatola Magica di Rosciano. Partendo da quest’ultima, conoscevamo il caso perché ci siamo stati in sopralluogo esattamente lunedì 16 settembre: l’idea che ci eravamo fatti era quella della necessità di un cambio totale della guaina del tetto, non solo nell’aula più interessata dal fenomeno, e le precipitazioni stanno confermando questa diagnosi. Abbiamo già attivato la procedura per ottenere un preventivo e non appena cesserà il maltempo interverremo concretamente. Stessa cosa avverrà alla Nuti, che però è un caso nuovo in quanto non rientrava tra le segnalazioni ricevute: grazie alla pioggia di questi giorni abbiamo scoperto anche questa problematica, risultato inevitabile della cattiva manutenzione passata. Alla Corridoni c’è la questione del piazzale, che conoscevamo e abbiamo in agenda, ma va detto che la nuova guaina, applicata nei giorni scorsi, sta proteggendo molto bene l’edificio. La Gandiglio, infine, è già oggetto di un cantiere di consolidamento sismico che prevedeva anche l’impermeabilizzazione, ma a questo punto anticiperemo l’intervento sul tetto in modo da renderla decorosa e confortevole”.

“Come sapete – conclude Ilari – già a luglio l’assessore ai Servizi Educativi Maghernino aveva contattato tutti i dirigenti scolastici, chiedendo loro di segnalare, ognuno per la propria competenza, le criticità dei vari istituti. Come Lavori Pubblici siamo intervenuti nei casi più urgenti e proprio grazie a questa operazione ‘in tempo di pace’ siamo riusciti a scongiurare il peggio in questi giorni di temporali. Passati gli acquazzoni, comunque, avremo maggiore contezza delle vulnerabilità e torneremo con determinazione ad affrontare tutte le problematiche delle scuole”.

