Champions League, big match in calendario: tutte le partite da non perdere assolutamente

Il grande calcio è arrivato. Ecco la Champions League e con la grande novità del nuovo format a girone unico con 32 squadre. Un format inedito che vedrà tutte le protagoniste della coppa dalle grandi orecchie in un’unica classifica e che saranno impegnate in otto gare totali, nella cosiddetta fase a gironi prima dei normali turni dagli ottavi in poi, suddivise per fasce di merito. Quindi si giocheranno due partite con squadre della stessa fascia, due contro squadre di livello intermedio e le ultime due gare contro formazioni di ultima fascia. In questo è il Manchester City la formazione più attesa del torneo se prendiamo in esame i pronostici e le chance di successo finale che vengono stimate dagli addetti ai lavori. I media ma anche i palinsesti delle scommesse incentrate sulla Champions League indicano la compagine allenata da Pep Guardiola prima nella griglia dei favoriti davanti a Real Madrid e Arsenal. Una competizione che però sarà ricca di big match, scopriamoli.

Le prime quattro giornate

La prima giornata della nuova Champions League è datata martedì 17 settembre e già in questo turno di apertura i tifosi di tutta Europa possono godere del grande calcio grazie ad alcune sfide di spessore. Come quella di martedì 17 alle 21 tra Milan e Liverpool, che richiama alle grandi sfide di vent’anni fa nelle due finali di Champions del 2005 e del 2007. Ma anche con Manchester City-Inter, mercoledì 18 settembre alle 21, in una gara che ha il sapore di una mini rivincita da parte dei nerazzurri dopo la triste serata del 10 giugno 2023 quando allo stadio Ataturk di Istanbul la squadra di Pep Guardiola sconfisse i nerazzurri in finale di Champions. Da non perdere anche la gara di giovedì 19 tra Atalanta e Arsenal.

Nella seconda giornata ancora italiane protagoniste con la gara di martedì 1° ottobre tra Bayer Leverkusen e Milan e mercoledì 2 tra Lipsia e Juve. Ma occhio anche ad Arsenal-PSG, sfida interessantissima tra una contendente al titolo, come sono gli inglesi, e una squadra che vuole quest’anno essere l’outsider numero uno del torneo.

Nella terza giornata attesissimo è il match di martedì 22 ottobre tra Real Madrid e Borussia Dortmund, una replica della finale di Champions 2024 andata in scena lo scorso maggio. Occhio anche alle interessanti gare tra Atalanta e Celtic, di mercoledì 23 e tra PSG e PSV del 22.

Così arriviamo al giro di boa e alla quarta giornata della Champions League 2024-2025. Da segnarsi in calendario il big match Real Madrid-Milan di martedì 5 novembre alle 21, ma mano al telecomando per mercoledì 6 quando alle 21 si sfideranno a Milano Inter e Arsenal.

Le sfide da non perdere nelle ultime quattro giornate

Il girone di ritorno, se così si può chiamare, parte invece martedì 26 novembre e lo fa con il botto. Sì perché alle 21 a Monaco si gioca Bayern Monaco-PSG mentre il giorno dopo in contemporanea si potrà assistere ad Aston Villa-Juventus e Liverpool-Real Madrid, entrambi i match alle 21.

Per la sesta giornata, in programma martedì 10 dicembre sicuramente è da non perdere Atalanta-Real Madrid, che daranno vita ad una sfida per nulla scontata e Bayer Leverkusen-Inter mentre mercoledì 11 occhio a Juventus-Manchester City ma soprattutto Borussia Dortmund-Barcellona.

Ci portiamo verso la fine di questa prima fase del torneo con la settima giornata in programma martedì 11 gennaio. I tifosi potranno godersi un po’ di spettacolo con l’attesissimo Atletico Madrid-Bayer Leverkusen, martedì 21 gennaio e con PSG-Manchester City il 22 gennaio.

E così si arriva alla conclusione della fase a gironi, prevista per mercoledì 29 gennaio. A chiudere questa fase si giocheranno tutte le partite in contemporanea alle ore 21 e in particolare sono da seguire Barcellona-Atalanta e Inter-Monaco.

