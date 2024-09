Da lunedì a Fano la Settimana europea della mobilità sostenibile

FANO – Il sindaco rimarca subito che quello della mobilità è uno dei temi a cui è più legato per una città che guardi sempre più alla sostenibilità attraverso l’innovazione e l’attenzione all’ambiente. La Settimana Europea della Mobilità Sostenibile (SEM) in programma dal 16 al 22 settembre 2024 acquisisce particolare rilevanza per l’amministrazione comunale visto che permetterà di delineare una prospettiva con la quale indirizzare le strategie e le scelte.

Il sindaco Serfilippi punta i riflettori: “La viabilità della nostra città dovrà essere stravolta. In questo senso attribuiremo nei prossimi giorni l’incarico per la redazioni del Piano Urbano del Traffico che includerà quello dei parcheggi e quello delle ciclabili. Sento la necessità che si ponga davvero importanza alle ciclabili. Ecco che la Settimana Europea della Mobilità rappresenta l’occasione giusta per avviare questo processo. Ringrazio l’agenzia Comunica che insieme a Marco Ferri ha definito attività e programma”.

A presentare i contenuti di questa iniziativa è l’assessore alla Mobilità Alessio Curzi: “La settimana della mobilità sostenibile rientra nei progetti di questa amministrazione comunale che intende incentivare la mobilità dolce, ovvero quella pedonale ciclabile, curando le piste ciclabili e facendo delle nuove. Il programma del Comune di Fano che ha organizzato assieme a Techfem prevede 5 giorni, di cui i primi 3 giorni organizzati dal Comune di Fano, mentre giovedì e venerdì curati da Techfem. Lunedì 16 alle 17,30 in Piazza XX settembre verrà illustrato il programma e ci sarà l’occasione di fare delle visite guidate a bordo di un minibus dalle 18.30. Il tema di quest’anno è ‘Spazio Pubblico Condiviso’ visto che questo slogan ci invita a ripensare il modo in cui le strade e gli spazi urbani possono essere progettati e utilizzati, garantendo sicurezza e comfort per tutti, con particolare attenzione a pedoni e ciclisti”.

Durante la settimana, l’amministrazione organizza numerose attività per coinvolgere la città come Passeggiate e pedalate collettive, eventi pensati per incoraggiare l’uso di mezzi di trasporto alternativi insieme a workshop, conferenze-talk. Non vanno dimenticate le attività educative e programmi speciali nelle scuole volti a sensibilizzare i più giovani sull’importanza della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale.

Centrale il ruolo dei bimbi, dei ragazzi e, in generale, delle scuole. Queste, in coro, le parole del vicesindaco Loretta Manocchi, per la Città delle bambine e dei bambini, e dell’assessore ai Servizi Educativi Loredana Maria Laura Maghernino: “Gli alunni degli istituti scolastici, di tutte le età, sono i più coinvolti dal progetto – spiegano – Delle varie giornate, martedì 17 settembre è quella più densa per i giovani: alle 10:30 a Sant’Orso gli alunni della scuola Montesi, che da quest’anno è anche media oltre che primaria, saranno impegnati in un appuntamento di educazione stradale, in collaborazione con la Polizia Locale e in presenza della comandante Anna Rita Montagna. Nel pomeriggio, a Vallato, sarà invece rilanciato il bellissimo progetto ‘A scuola ci andiamo da soli’, questa volta con le proposte, in ottica mobilità sostenibile, che arriveranno anche dalla viva voce dei bimbi”. “Teniamo a rimarcare l’importanza del ‘Giretto d’Italia’ – concludono – che si terrà mercoledì 18 settembre e nel quale verranno conteggiati i lavoratori e gli studenti che sceglieranno di muoversi in bici o con altri mezzi sostenibili. Per i più grandi, dai 17 anni in su, giovedì 19 settembre è infine prevista, al cinema Masetti, la proiezione del film La vita salta nell’ambito del Techfem mobility day”.

Protagonista della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile è l’azienda fanese Techfem, da sempre attenta e sensibile alle tematiche legate alla sostenibilità. “Abbiamo contribuito all’organizzazione di due giornate all’interno di questa settimana – spiegano Andrea Vitali e Francesca Borchia di Techfem –. Un momento centrale sarà il Village, allestito in Piazza Avveduti a Fano, giovedì 19 settembre, che ospiterà due importanti talk nel pomeriggio, con la partecipazione di ospiti di spicco provenienti da gruppi internazionali come, ad esempio, Stellantis ed Edison.

Il primo incontro, intitolato “LAVORIAMO PER MIGLIORARE LO SPAZIO URBANO: RIQUALIFICARE È POSSIBILE?”, esplorerà le modalità attraverso cui è possibile vivere e valorizzare lo spazio pubblico, trasformandolo in una risorsa sempre più centrale per la vita dei cittadini. Il secondo appuntamento sarà dedicato alla “MOBILITÀ SOSTENIBILE E INNOVAZIONE: FORMAZIONE, RICERCA E INVESTIMENTI PER LE CITTÀ DEL FUTURO”, con un focus su formazione e ricerca nell’ambito delle nuove tecnologie, fondamentali per abilitare i paradigmi della transizione ecologica applicata ai veicoli e alle infrastrutture al servizio della comunità”.

Nel corso del pomeriggio, il CEO di Techfem, Federico Ferrini, consegnerà al sindaco di Fano, Luca Serfilippi, il progetto di fattibilità per la realizzazione di nuove linee ciclabili a Bellocchi. Il giorno successivo, l’azienda ha organizzato le iniziative “bike to work” e “bike to school”, con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo di mezzi sostenibili per raggiungere sia i luoghi di lavoro sia le scuole della città.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it