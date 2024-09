Casi dengue, il sindaco Serfilippi: “Rassicuro i cittadini, non c’è nessun coprifuoco”

FANO – “Ci tengo innanzitutto a rassicurare i cittadini: non c’è nessun coprifuoco, quindi tutti possono tranquillamente uscire di casa, andare al bar, al ristorante, con le attività che rimarranno regolarmente aperte. Voglio spegnere l’allarmismo che si è diffuso, fornendo tutte le garanzie”. Il sindaco Serfilippi fa il punto sulla situazione che riguarda i casi di zanzara dengue che sono ufficialmente 6 a cui se ne protrerrebbero aggiungerne altri nelle prossime ore, evidenziando l’attività dell’amministrazione nel seguire le direttive fornite dall’Ast.

Serfilippi illustra poi il programma delle disinfestazioni che, considerando le avverse condizioni meteo, inizieranno “dalla mezzanotte di sabato nelle zone di Vallato, Centinarola e nel centro storico, ovvero quelle aree in cui sono stati confermati i casi e proseguiranno fino a domenica notte. Questa mattina abbiamo approvato una variazione urgente di bilancio per disporre di ulteriori 5.000 euro, che si aggiungono ai 5.000 già previsti, al fine di coprire i costi necessari e incaricare altre ditte. È evidente che in tre giorni non riusciremo a completare tutte le aree, perciò procederemo con l’espansione alle zone limitrofe nei giorni successivi, per portare avanti un’azione completa ed efficace”.

Serfilippi motiva la scelta sulle zone da trattare con i criteri stabili dall’Ast che in un primo momento “ci ha chiesto di intervenire con una disinfestazione nei 200 metri intorno all’abitato di Centinarola, dove è stato registrato il primo caso. Quando si sono verificati altri positivi, l’Ast ci ha consigliato di agire in tutta l’area urbana, ossia la zona attorno al centro storico fino all’autostrada, con Gimarra a nord e il Fiume Metauro a sud. Qualora emergessero nuovi persone infette fuori da questo perimetro, estenderemo la disinfestazione ad altre aree, come Bellocchi, Fano Sud, Fosso Sejore o Carrara-Cucurrano”.

Prosegue poi spiegando: “Questa mattina ho convocato il COC alle 8:30 per fare il punto con l’Ast. Durante l’incontro, la dottoressa Pesaresi ci ha indicato la necessità di prestare particolare attenzione a Casa Archilei e al canale Albani, poiché l’acqua stagnante in queste zone facilita la proliferazione delle zanzare”.

Il primo cittadino esprime rammarico per l’atteggiamento di un consigliere comunale di opposizione, candidato sindaco ed ex vicesindaco, che ha strumentalizzato l’emergenza per attaccare l’amministrazione: “Evidentemente, non ha altro argomento che speculare sulle paure della gente. Dopo l’esperienza del Covid-19, è normale che le persone siano spaventate quando sentono gli avvisi degli altoparlanti. Una parte della popolazione non ha accesso a internet e deve essere informata attraverso questi mezzi. Personalmente, non mi sono mai permesso, né durante l’emergenza Covid né durante quella della bomba, di criticare il sindaco Seri o la precedente amministrazione. Al contrario, in quei momenti ero nella scuola di Bellocchi a preparare le brandine per gli sfollati. Spero che chi ha un ruolo politico dimostri maggiore spirito collaborativo e diffonda meno disinformazione”.

In conclusione, Serfilippi ha sottolineato “l’importanza della collaborazione dei cittadini”, assicurando che tutte le informazioni verranno comunicate tempestivamente sui canali social del sindaco e del Comune di Fano.

