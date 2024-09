“A Pesaro si va avanti con i nuovi impianti sportivi”

Sopralluogo di Biancani, Pozzi e Della Dora nei cantieri dello sport. Cresce anche l’impegno per le manutenzioni per rendere più sicure, accessibili e inclusive le strutture esistenti

PESARO – «Nuovi impianti sportivi in città e interventi per rendere quelli esistenti più sicuri, accessibili e inclusivi». Un imperativo per Pesaro Città dello Sport, impegnata nella messa a terra di oltre 21milioni di euro di investimenti, che entro il 2026, rispettando il cronogramma, si concretizzeranno in nuovi e funzionali spazi «di aggregazione dove i nostri giovani potranno crescere, divertirsi, imparare, socializza», ha commentato il sindaco Andrea Biancani, che accompagnato dall’assessore alle Nuove Opere Riccardo Pozzi e allo Sport Mila Della Dora ha visitato alcuni dei cantieri sportivi della città, per verificare di persona l’avanzamento dello stato dei lavori. «Si tratta di investimenti attratti dalla precedente Amministrazione, ma che richiedono un forte impegno di quella attuale per riuscire a spendere, nei tempi previsti, tutte le risorse. Un impegno che avevo preso nel corso della campagna elettorale e che, insieme alla mia squadra di governo, stiamo cercando di portare a termine». Non solo grandi opere, «ma anche manutenzioni – ha detto Biancani, ricordando gli oltre 200mila euro stanziati nei primi 80 giorni a favore delle manutenzioni degli impianti sportivi della città».

Prima tappa palestra di via Lamarmora (3.200.000,00 €): un progetto all’avanguardia dal punto di vista della sostenibilità, che prevede anche la realizzazione di un parcheggio a raso e che affiancherà la scuola più green d’Europa, contribuendo a completare un polo educativo strategico per la città. È un intervento strategico per lo sport pesarese e le sue società, allo stesso tempo sarà funzionale anche per l’attività scolastica.

Seconda tappa lo stadio del Baseball, (1.000.000,00 €): un intervento “polivalente”, che sarà funzionale a più discipline sportive e che riqualifica uno dei luoghi centrali della zona delle Cinque Torri, il parco Maestri del Lavoro. Un lavoro che fin qui, ha previsto il rifacimento del diamante “Norberto Crinelli” di via Marsiglia, che prosegue con riqualificazione delle tribune degli spogliatoi e servizi igienici e la recinzione, e che si completa con la rigenerazione (illuminazione e sottofondo) del vicino campo da basket (noto come “Campo Nike”).

Terza tappa la cittadella dello Sport (1.500.000,00 €): è un progetto di grande rilevanza per Pesaro e la sua vocazione sportiva, pensato per aumentate la presenza di società, di enti di promozione sportiva, di infrastrutture e soprattutto di pubblico interessato al benessere e al movimento nel quartiere della Torraccia. Con i finanziamenti, saranno: realizzati una palestra con spogliatoi, infermeria e uffici e l’impianto di illuminazione; installate attrezzature calisteniche, parete da arrampicata e attività funzionali sviluppate sulla verticalità. Con questo intervento andremo a aumentare l’offerta sportiva nell’area di Torraccia, completata dalla pista ciclorotellistica.

Quarta tappa la pista Ciclorotellistica (2.200.000,00€): un impianto immerso nel verde, che è stato considerato idoneo e d’eccellenza a livello nazionale ed europeo anche in fase progettuale, dove sono stati considerati tutti gli aspetti: in primis ambientale, poi quello tecnico. È interesse dell’Amministrazione comunale costruire un impianto sportivo in un contesto di qualità, soprattutto ambientale e sicuro. La scelta di quel sito è stata un valore aggiunto anche per la Federciclismo e Fisr Pattinaggio Corsa, che, come il Comune, operano nell’interesse dei cittadini e dei loro iscritti, agevolandone la pratica della disciplina. La pista sorgerà in una zona molto ampia, di circa 105.000mq (circa 16 campi da calcio, dove ci sono migliaia di piante) tra via Grande Torino e via Gagarin), che urbanisticamente nasce già come area sportiva. Per intenderci il colpo d’occhio è quello di un percorso ciclabile immerso in un’area boscata. Fino a pochi mesi fa quest’area non fruibile, completamente abbandonata, ma ora, grazie all’avvio dei lavori, verrà riqualificata. Un impianto molto desiderato che permetterà a tanti atleti che praticano ciclismo e pattinaggio di velocità, professionisti e amatoriali, giovani e adulti delle tante realtà del territorio, di potersi allenare in sicurezza in un luogo ad hoc.

Palestra Fip 4.000.000,00 €: l‘intervento, che si concluderà entro il 2026, consiste nella realizzazione di una palestra e sarà composto da due blocchi, entrambi con copertura con impianto fotovoltaico:quello sportivo, ovvero la palestra sarà a un solo livello e avrà una copertura piana; sarà alto 8,97 metri e avrà dimensioni di 35,4 x 22,9 metri; il secondo, “servizi spogliatoi” avrà una dimensione di 6,8 x 24,8 metri e un’altezza di 13,80.

Al piano terra si ospiterà una palestra di 43mq; due servizi igienici; un locale di primo soccorso con bagno; un deposito per attrezzatura sportiva e un vano tecnico. Al primo e al secondo piano saranno collocati gli spogliatoi degli atleti, degli arbitri e degli ufficiali di campo; una zona uffici con una sala riunioni; altri servizi igienici.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it