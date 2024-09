Mense scolastiche, l’Unità operativa di igiene degli alimenti a supporto dei comuni e degli istituti

ANCONA – Una sana alimentazione a scuola: questo l’obiettivo perseguito in sinergia tra il Dipartimento di Prevenzione della AST Ancona, in particolare l’Unità Operativa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, e gli istituti scolastici del comprensorio. In questi giorni le scuole marchigiane riaprono le porte agli studenti e anche le mense scolastiche iniziano a riattivarsi per il nuovo anno 2024/2025.

L’offerta di un pasto scolastico di qualità svolge un ruolo cruciale nel garantire che gli studenti ricevano una nutrizione adeguata durante la settimana scolastica. Un’alimentazione equilibrata è fondamentale per una crescita armonica, fisica e cognitiva dei bambini e dei ragazzi. Le mense scolastiche promuovono la salute attraverso pasti sani, vari e gustosi basati sul modello della dieta mediterranea. Il Dipartimento di Prevenzione della AST Ancona, attraverso l’Unità Operativa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, supporta i Comuni del territorio valutando, elaborando e validando menù scolastici che soddisfano le esigenze nutrizionali ed educano ad una sana alimentazione nelle diverse fasce d’età. Il Servizio fornisce supporto agli Enti relativamente agli aspetti nutrizionali e ai CAM (criteri ambientali minimi) per i capitolati di appalto, partecipa alle attività delle commissioni mensa formalmente istituite e svolge sopralluoghi con indagini di sorveglianza nutrizionale nelle cucine e refettori nelle scuole. Nell’anno scolastico precedente, il SIAN ha risposto a tutte le richieste pervenute valutando, elaborando e validando 20 piani dietetici scolastici, partecipando a 26 commissioni mensa e affiancando 6 Comuni nella stesura di capitolati di appalto e applicazioni nuovi CAM. Sul territorio ha svolto inoltre 34 sopralluoghi di sorveglianza nutrizionale per monitorarne l’andamento e superare eventuali criticità rilevate.

Il Servizio SIAN della AST Ancona è a completa disposizione degli enti pubblici, degli istituti comprensivi e delle famiglie per offrire un supporto in merito all’educazione alimentare e a tutti i quesiti che vorranno sottoporre per migliorare i servizi di ristoro e mensa.

Nell’ambito della promozione della salute e della sana alimentazione a scuola, il Dipartimento di Prevenzione, attraverso il Piano Regionale della Prevenzione e del Piano integrato locale, invita quindi gli Istituti a scoprire ed iscriversi alla Rete delle “Scuole che Promuovono Salute” (PRP PP1) scegliendo tra le diverse attività offerte gratuitamente dalla AST Ancona e descritte nel documento di “Buone Pratiche Raccomandate” come ad esempio il “Mercoledì della frutta” che ha visto la partecipazione nello scorso anno scolastico di ben 250 classi e 4924 alunni e famiglie. Le attività riguardano anche tematiche come la riduzione dello spreco di cibo e l’impatto ambientale della dieta, la promozione della salute attraverso le “life skills” e Peer Education su varie tematiche del programma di Scuole che Promuovo Salute rivolte a scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.

“Riserviamo una grande attenzione alla salute e al benessere dei bambini e dei ragazzi – dichiara il Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini – una alimentazione corretta e di qualità a scuola permettere di trasmettere ai nostri giovani sani stili di vita che incidono positivamente e in modo significativo sulla loro salute. Questo importante servizio, oltre ad investire nella prevenzione dei fattori primari di rischio, ci consente di contribuire a contrastare le disuguaglianze sociali e di accrescere nei giovani la consapevolezza dell’importanza di una sana nutrizione”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it