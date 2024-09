Al Santuario della Beata Vergine di Campocavallo una messa dell’Unitalsi con la partecipazione dell’Avulss / VIDEO

di MASSIMO CORTESE

OSIMO – La carità è una cosa seria. Ogni mese, in una diversa località del territorio di competenza, la sottosezione dell’Associazione UNITALSI di Ancona-Osimo celebra la Santa Messa per una duplice finalità: farsi conoscere sempre di più e raccogliere eventuali nuove iscrizioni.

Domenica la funzione religiosa si è tenuta presso il Santuario della Beata Vergine Addolorata di Campocavallo, tanto caro ai marchigiani e non solo. Questa volta, però, deve registrarsi una piccola grande novità, dovuta al sostegno della locale Associazione AVULSS (Associazione per il Volontariato nelle Unità Locali Socio Sanitarie).

Al temine della Santa Messa, ha preso la parola il Rappresentante dell’AVULSS, che ha tenuto a presentare la propria Associazione. Questa, il cui Presidente pro-tempore è il Sig. Adorno Dinicola, può contare sul territorio su 61 volontari, distinti in sei gruppi, ciascuno dei quali ha un compito ben preciso: garantire l’assistenza nelle tre case di riposo Buttari, Recanatesi e Bambozzi, nei Centri Aquilone nelle sedi di Osimo Stazione e via Molino Mensa, oltre ai servizi di portare la spesa alle persone in difficoltà e di accompagnamento alle varie incombenze che non mancano mai di presentarsi quotidianamente.

Possiamo tranquillamente definire l’AVULSS una Associazione al servizio della Comunità.

Ha preso quindi la parola Gianluigi Pasqualini, il vulcanico Presidente della Sottosezione di Ancona- Osimo dell’UNITALSI, che ha presentato la propria Associazione, nata innanzitutto per l’assistenza alle persone malate desiderose di visitare i Santuari Mariani di tutto il mondo, ma che con l’aumento dei bisogni delle persone in difficoltà ha ampliato la sua attività di volontariato, a cominciare dalla sua presenza nelle Case Famiglia, nei Doposcuola, nei Circoli Ricreativi o nel garantire l’assistenza domiciliare, in un tempo caratterizzato purtroppo dai drammi della solitudine e dell’abbandono.

Abbiamo quindi due Associazioni di Volontariato, una laica, l’altra ecclesiale, che si presentano unite nella condivisione delle mutate esigenze della società contemporanea, e a ciò rispondono in base alle rispettive missioni.

L’UNITALSI, oltre a chiedere nuovi iscritti, ha ricordato il prossimo pellegrinaggio a Lourdes ed il Pellegrinaggio Nazionale a POMPEI da venerdì 25 a domenica 27 ottobre. Per quest’ultimo evento sono ancora aperte le iscrizioni: si prega di contattare Emanuela al numero telefonico 3471048653. Si ricorda che l’ AVULSS organizzerà, sempre nel mese di ottobre, un Corso di Formazione per Volontari.

L’immancabile momento conviviale ha concluso la splendida giornata, caratterizzata peraltro da un tempo sereno, che sembra aver apprezzato i valori espressi delle due associazioni.

QUI SOTTO tre video:

