Richard Bona guest star a Castelfidardo della prima serata del PIF 2024

CASTELFIDARDO – Sarà Richard Bona leggendario bassista camerunense che porta un’esperienza musicale unica, fondendo jazz, funk e musica africana in un viaggio sonoro imperdibile la guest star della prima serata del PIF 2024.

Appuntamento da mettere in agenda per mercoledì 11 settembre alle ore 21.30 al Parco delle Rimembranze. Richard Bona, considerato l’erede di Jaco Pastorius, ha collaborato con alcuni dei più grandi nomi della musica jazz e world music, tra cui Pat Metheny, Joe Zawinul e Quincy Jones. Le sue performance sono caratterizzate da una forte componente emotiva e da una capacità innata di connettersi con il pubblico attraverso la musica. Nel corso della sua carriera, Richard Bona ha pubblicato numerosi album da solista, ricevendo riconoscimenti internazionali e conquistando un pubblico globale e, attualmente, detiene anche la cattedra di musica alla New York University, una delle università più famose e prestigiose del mondo.

Anche quest’anno Castelfidardo dall’11 al 15 settembre si conferma capitale mondiale della fisarmonica attraverso generi e stili musicali: dalla classica al jazz alla canzone d’autore, passando per la musica colta, folk, elettronica e popolare. Un percorso artistico e musicale che abbraccia in un unicum tra loro fusioni e contaminazioni con opera, danza, incursioni cinematografiche e teatrali. Il prestigioso festival e concorso animerà Castelfidardo con esplorazioni che si sublimano in un evento straordinario e coinvolgente con i più grandi nomi del panorama musicale nazionale ed internazionale. Alla guida della kermesse, per il quarto anno consecutivo, il giovane direttore artistico Antonio Spaccarotella, brillante e poliedrico fisarmonicista della nuova generazione che vanta un curriculum e una carriera artistica di peso nel panorama mondiale della musica.

Il concerto di Richard Bona sarà anticipato dalle performance Accordion D’élite – Gianluca Campi presso il Salone degli Stemmi alle ore 18.00 e da quello Jorde Pardo & Antonino De Luca alle ore 19.00 all’Auditorium San Francesco.

Sempre nella giornata dell’11 prenderanno avvio le audizioni degli oltre 200 partecipanti alla 49esima edizione del premio e, nello specifico, i partecipanti della “categoria C” si esibiranno alle ore 9.00 all’Auditorium San Francesco; la “categoria Senior Virtuoso 1 round” alle ore 9.30 nella Scuola Civica Paolo Soprani e la “categoria A” alle ore 15.00 in Sala Convegni.

Il programma completo https://www.pifcastelfidardo.it

