Inaugurata la pista ciclopedonale Centocroci – San Gervasio

Nell’occasione sono stati presentati anche gli importanti lavori di riqualificazione dell’Abbazia di San Gervasio di Bulgaria

MONDOLFO – È stata inaugurata alla presenza dell’Amministrazione comunale, delle autorità civili, militari e religiose la nuova pista ciclopedonale Centocroci – San Gervasio e nell’occasione sono stati presentati i lavori di riqualificazione dell’Abbazia di San Gervasio di Bulgaria il cui inizio è previsto per le prossime settimane.

Il percorso si sviluppa su sede propria, si estende per 500 metri ed è dotato di impianto di illuminazione. Un investimento considerevole di circa 250.000 euro, finanziato in parte con fondi del bilancio comunale e in parte con fondi ottenuti dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del progetto “FA.MO.SE- mobilità sostenibile casa-scuola/casa-lavoro”. Un’opera pubblica voluta per incentivare la mobilità ciclo-pedonale e migliorare gli spostamenti di pedoni e ciclisti che già attualmente percorrono questo itinerario. Un tracciato che, oltre a rendere maggiormente fruibile un sito importante dal punto di vista turistico e culturale come l’Abbazia di San Gervasio, permette ai residenti di Ponte Rio e di Via Beato Angelico di raggiungere in sicurezza il quartiere di Centocroci e tutte le attività commerciali e i servizi presenti.

In merito, invece, al progetto di riqualificazione dell’Abbazia illustrato nell’occasione, l’intervento, per un importo complessivo di oltre 100.000 euro, riguarderà principalmente la valorizzazione ed il recupero del piano pavimentale della cripta mediante esecuzione di restauro conservativo dell’attuale pavimento ad ammattonato dell’abside del braccio centrale, con la predisposizione di un adeguato sistema di drenaggio interno. Quest’ultimo, è stato reso indispensabile a causa delle abbondanti infiltrazioni d’acqua che da tempo si verificano costantemente all’interno della cripta, favorite sia dell’altimetria del terreno esterno sia dalla mancanza di un’adeguata rete di scolo dell’acqua piovana.

Inoltre, sarà posata una nuova pavimentazione in battuto di cocciopesto in sostituzione dell’attuale pavimento in tavole lignee deteriorato e inagibile. Previste anche ulteriori opere di restauro interno e sull’area pertinenziale esterna alla chiesa.

“Ringraziamo gli uffici comunali, i tecnici e le imprese che hanno collaborato con grande professionalità alla realizzazione di questa pista ciclopedonale che valorizza l’intera area. Dopo aver collegato negli scorsi anni il quartiere di Centocroci con San Sebastiano, ora abbiamo unito Centocroci a San Gervasio e Ponte Rio, con un percorso che si integra perfettamente nella rete del nostro ‘Biciplan’, che mira a garantire la sicurezza dei residenti collegando in modo sostenibile i diversi quartieri del nostro Comune.” – ha commentato il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri – “Per quanto riguarda l’Abbazia di San Gervasio, siamo orgogliosi che, grazie all’attenzione della nostra Amministrazione, sia stata finalmente avviata una progettualità concreta per la sua valorizzazione. Il recupero di questo sito storico non solo preserva un patrimonio artistico e culturale di inestimabile valore, ma arricchisce l’identità della nostra comunità, rendendo questo edificio ancor più punto di riferimento per cittadini e visitatori. Investimento strategico che darà nuova vita a un luogo di straordinaria importanza storica e spirituale”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it