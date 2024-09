A Pergola tornano i grandi eventi promossi dal claim delle 3S

PESARO – Nella città dei Bronzi Dorati, uno dei Borghi più belli d’Italia, tornano i grandi eventi. Sono stati presentati a Pesaro, presso Confcommercio Marche Nord, dal sindaco Diego Sabatucci e dal vice ed assessore al turismo Antonio Baldelli, insieme al direttore generale Amerigo Varotti. La presentazione è stata animata dalla presenza di alcuni componenti del gruppo storico ‘La Pandolfaccia’ di Fano.

“Con Pergola – ha esordito Varotti – ci lega una storica e proficua collaborazione. Proprio grazie all’amministrazione della città, ormai diversi anni fa, prese vita l’Itinerario della Bellezza, il nostro progetto di promozione e valorizzazione turistica che nel 2025 conterà 29 Comun. E siamo particolarmente contenti che la nuova giunta ci abbia scelto per presentare il ritorno dei grandi eventi”.

Ha poi preso la parola il sindaco Sabatucci: “Pergola è pronta a ripartire con i grandi eventi, per il giusto rilancio turistico ed economico della città. In meno di tre mesi abbiamo pianificato e programmato quelli che saranno gli appuntamenti più importanti nel calendario turistico, iniziando dalla Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, per proseguire con la CioccoVisciola di Natale a dicembre e con il ritorno della rievocazione storica il prossimo agosto.

La Fiera con l’amministrazione di ‘Pergola nel Cuore’ è stata rivoluzionata, puntando sulla qualità, fino ad ottenere il titolo di Nazionale. Dalla nostra elezione a giugno siamo al lavoro per rilanciarla e farla tornare tra le kermesse dedicate al tartufo più importanti d’Italia, con l’obiettivo ambizioso che diventi internazionale. Crediamo molto nel turismo e nella Fiera, tanto da aver istituito un assessorato dedicato al Tartufo Bianco Pregiato”.

Nel dettaglio è entrato il vicesindaco e assessore Baldelli: “La nostra amministrazione crede fortemente nel turismo come volano economico e vuole tornare punto di riferimento per la vita culturale, politica e sociale del territorio. Tornano a Pergola i grandi eventi che saranno promossi dal claim delle 3S. I sapori autentici dei nostri prodotti tipici, del tartufo bianco pregiato, delle visciole che vengono trasformate artigianalmente e abilmente in un vino liquoroso, il visciolato, dei nostri vini Doc. La storia millenaria, quella dei Bronzi Dorati di Pergola, 9 quintali di bronzo e di oro fusi per dare vita ad un gruppo unico al mondo. E ancora le sensazioni indimenticabili, quelle che ci regalano le nostre Marche, “le Marche che non ti aspetti”, l’unica regione al plurale, fatta di borghi e panorami incantevoli, montagne affascinanti che degradano in dolci colline che in poche decine di chilometri si tuffano nel blu dell’adriatico accarezzato dalle spiagge d’oro dei nostri litorali”.

Baldelli quindi è passato a illustrare gli eventi che saranno ridisegnati all’insegna della qualità e i nuovi: “Partiamo il 5, 6, 13 e 20 ottobre con la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato e dei prodotti tipici. La Cioccovisciola di Natale è in programma il 6, 7 e 8 dicembre. Per maggio e giugno 2025 stiamo lavorando a una sorpresa legata alla produzione di qualità di vini territoriali e nazionali che andremo a declinare seguendo un tema specifico e molto interessante, che stiamo organizzando con nomi eccellenti del giornalismo enogastronomico e non solo. Il 16 agosto sarà la volta del ritorno della Notte Verde, mentre il 22 della Rievocazione storica dell’arrivo a Pergola delle spoglie dei Santi patroni Secondo, Agabito e Giustina. Sempre per la prossima estate stiamo perfezionando un’altra rassegna, ‘La periferia diventa centro: notturni culturali pergolesi. Festival Nazionale di donne e uomini della cultura, scienza, del giornalismo e della politica’.

Il primo evento in ordine cronologico è la Fiera Nazionale del Tartufo per il quale abbiamo preparato un programma di rilancio della manifestazione basato sulla qualità della produzione tipica locale, marchigiana e internazionale, e sulla presenza di ospiti d’eccezione. Sarà ricca di novità e appuntamenti che sveleremo in queste settimane per accrescere curiosità, attenzione e appeal.

Fra gli eventi che vogliamo già presentare ci sono i concerti dei Righeira, di Ivana Spagna e di Stefano Ligi che prenderanno il via alle 17.30 di ogni domenica e avranno luogo in una piazza posta nel cuore della manifestazione. Inoltre, stiamo organizzando la presenza dell’associazione internazionale Slow Food.

Durante le tre domeniche correrà sui binari della ferrovia Subappennina italica anche il Treno storico dedicato al tartufo, con partenza da Ancona e tappe a Fabriano e Sassoferrato e arrivo a Pergola. E voglio svelare anche una chicca per grandi e bambini, proprio legata alla presenza del treno storico: allestiremo una mostra di modellismo ferroviario con la presenza di collezionisti provenienti da tutti Italia e di modelli e plastici di grande pregio; riprodurremo la Stazione Termini sotto il porticato della Casa comunale.

Metteremo in campo anche nuove forme di promozione della Fiera: in partnership con l’aeroporto delle Marche proprio durante i 10 giorni dell’extra G7 salute che si svolgerà a Ancona, la nostra kermesse incontrerà le delegazioni internazionali.

La giunta di ‘Pergola nel Cuore’ si pone un nuovo ambizioso obiettivo: nel 2013 abbiamo trasformato l’evento da fiera paesana a Nazionale, il prossimo passo sarà l’internazionalizzazione della manifestazione e per questo abbiamo iniziato a usare lo slogan: “The unexpected Marche””.

