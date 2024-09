Risse e caos nella notte a Chiaravalle, il Circolo di Fratelli d’Italia accusa la Giunta

CHIARAVALLE – Dal Circolo di Fratelli d’Italia di Chiaravalle riceviamo: “Noam Chomsky, scienziato cognitivista e famoso comunicatore, ha elaborato un decalogo delle strategie messe in atto dai media e dai governi per manipolare le masse: Cantagiro, festa della birra, bancarelle, allucinogeni chiaravallesi per nascondere il più basso livello di vivibilità della cittadina raggiunto negli ultimi dieci anni.

“Ieri notte un’altra notte da Bronx, risse e caos presso lo stesso locale in centro chiuso poco tempo fa da un’ordinanza del Questore di Ancona.

“Ebbene, questa violenza perpetrata alla tranquillità e giusto riposo dei cittadini residenti in questa zona è un’azione che sta incutendo una sorta di rabbia frustrata, diretta all’abbandono ingiustificato della popolazione.

“Qualcuno pensa di andare via da Chiaravalle, ma molti si sono organizzati in gruppi e comitati per lottare fino alla giusta sentenza di ottenere una vivibilità degna in un paese dove si è nati e vissuti.

“Azioni serie ed istituzionali democraticamente concesse, saranno attuate, e noi di fratelli d’Italia di Chiaravalle siamo dalla parte di questi cittadini bistrattati nel loro quotidiano. Applicheremo qualsiasi operazione a disposizione per far dimettere questa Giunta comunale, diretta da un primo cittadino incapace di assolvere i principi basilari attribuiti alla sua carica, funzioni che dovrebbero mettere al primo posto, ordine e sicurezza pubblica, ed invece usate per applicare distrazioni di massa da Grande Fratello”.

