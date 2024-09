Pioggia di medaglie per le Marche delle bocce ai campionati italiani juniores di Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Straordinari risultati per i giovani atleti marchigiani ai Campionati italiani juniores di bocce disputatisi nel weekend 6-8 settembre in vari bocciodromi della Toscana, con fasi finali andate in scena domenica alla Bocciofila Sestese di Sesto Fiorentino.

Dodici le medaglie complessive conquistate dalle Marche con addirittura quattro ori, oltre a un argento e sette bronzi. Un bottino che si illustra da solo visto che erano dieci le specialità che assegnavano titoli tra under 18, under 15 e tiro di precisione sia maschili che femminili e coppie (solo maschili). Il 40% dei titoli italiani in palio è insomma finito nelle Marche.

A laurearsi campioni d’Italia sono stati Sofia Pistolesi (Morrovalle) nell’under 18 femminile, Tommaso Biagioli (Castelfidardo) nel tiro di precisione under 18 maschile, Alessandro Ferragina (San Cristoforo Fano) nel tiro di precisione under 15 maschile e la coppia composta dallo stesso Ferragina insieme ad Alex Raggi (Durantina Urbania), in rappresentanza della provincia di Pesaro-Urbino, nella gara di coppia maschile under 15. Ferragina ha dunque conquistato due ori nella manifestazione.

Per nessuno di loro il risultato ottenuto è una reale sorpresa. In particolare Sofia Pistolesi è già plurititolata a livello europeo, Tommaso Biagioli è già stato campione d’Italia nella coppia e scudettato a squadre. I più giovani Ferragina e Raggi sono invece ai loro primi titoli, ma si sono già fatti valere alla grande in diverse gare nazionali e quindi potevano ambire a giusto titolo al gradino più alto del podio. Sia Ferragina nella sua gara di tiro di precisione, sia la coppia Ferragina-Raggi hanno vinto facilmente le loro finali. Molto sofferte e con rimonte al limite dell’incredibile, invece, i successi della Pistolesi sulla sarda Giorgia Piras e di Biagioli sul veneto Kevin Della Schiava.

Merita applausi anche la giovanissima dell’Oikos Fossombrone Marisol Orrù che si è classificata seconda nella gara under 15 femminile. Splendido il suo cammino fino alla finale con vittorie belle e convincenti. Nulla da fare però per Marisol nel match decisivo in cui ha dovuto cedere alla lombarda Alessia Trevisi.

Sette le medaglie di bronzo per le Marche, alcune delle quali lasciano qualche rammarico perchè potevano essere di metallo più prezioso. Nel dettaglio, sono arrivati terzi Matteo Martini (Ancona 2000) nell’under 18 maschile, Nicolò Caimmi (Castelfidardo) e Gianluca Ripanti (Metaurense), entrambi semifinalisti nell’under 15 maschile, la formazione della provincia di Macerata Nicola Principi-Manuel Capponi nell’under 15 maschile a coppie, Ginevra Cannuli e Sofia Minardi, entrambe della Metaurense ed entrambe sconfitte in semifinale nell’under 18 femminile e Angelica Castellucci (Oikos Fossombrone), terza nel tiro di precisione under 15 femminile.

