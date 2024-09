Opere compensative Terna, anche Metaurilia approva la lista degli interventi

FANO – “Anche con i cittadini di Metaurilia abbiamo trovato l’accordo per le opere compensative legate ad Adriatic Link”. Il sindaco Serfilippi annuncia l’intesa raggiunta tra l’Amministrazione comunale e la comunità di Metaurilia sugli interventi che verranno realizzati così da valorizzare questa porzione di territorio fanese. La lista degli interventi, aggiornata alla luce del confronto tra le parti e arricchita di nuovi punti, sarà inoltrata a Terna per il prosieguo dell’iter che approderà in Consiglio Comunale per l’ok definitivo. “Partirà ufficialmente in questi giorni la proposta che faremo a Terna per le opere compensative – specifica Serfilippi – Sono 12 milioni di euro che troveranno concretezza, dopo un percorso di condivisione con i cittadini di Carrara, di Metaurilia e delle zone limitrofe. Lo definirei un risultato straordinario raggiunto in così poco tempo, frutto di un lavoro di mediazione insieme alle associazioni e ai quartieri”.

Serfilippi continua: “Queste opere verranno realizzate nei prossimi anni con Terna che anticiperà il 75% dei 12 milioni, portando così l’amministrazione a fornire una copertura finanziaria significativa per 3 milioni. È chiaro che il costo delle opere che abbiamo elencato supera il budget indicato da Terna, ma non per questo vogliamo precluderci questa opportunità, a dimostrazione dell’attenzione che riserviamo alle periferie della nostra città troppo spesso trascurate come Carrara, Cuccurano, Falcineto, Ponte Murello, Cannelle, Metaurilia, Torrette, Ponte Sasso e Tombaccia oltre che Camminate”.

Il vicesindaco e assessore all’Ambiente Loretta Manocchi conferma: “L’incontro con i residenti di Metaurilia rappresenta la volontà dell’Amministrazione di concertare con loro le opere che Terna dovrà realizzare. Abbiamo aggiornato, oserei dire ‘riscritto’, la lista degli interventi che sono la sintesi frutto proprio del confronto con la popolazione”.

In particolare, saranno realizzate due rotatorie lungo la Statale Adriatica, la terza è stata spostata a Tombaccia come chiesto dai cittadini, accompagnate dalla sistemazione dei fossi, dalla costruzione di una pista ciclopedonale e da marciapiedi per favorire la mobilità sostenibile. Contestualmente, verrà predisposto l’allaccio alla rete fognaria in corrispondenza dell’intersezione dei cavi e verrà installata una nuova illuminazione pubblica.

Gli interventi di messa in sicurezza stradale si estenderanno anche al tratto della SS16 in zona Metaurilia, alla strada ponte Alto – incrocio “Cupa”, via della Tomba, strada Caminate e Strada di Mezzo, con la creazione di una pista ciclopedonale che collegherà la SS Adriatica.

Tra le opere previste, verrà modificata la pendenza del sottopasso di Metaurilia per migliorare la gestione delle acque piovane. Inoltre, sarà realizzata una bretella di collegamento tra il quartiere Tombaccia e Metaurilia, con un percorso ciclopedonale interno alla frazione oltre a due nuovi sottopassi ferroviari.

Il piano prevede anche l’installazione di tutor per il controllo della velocità, l’aggiornamento della segnaletica, la creazione di nuovi parcheggi, e la sistemazione di isole ecologiche e giardini pubblici. Un’attenzione particolare sarà riservata alla sistemazione dell’immobile dell’Ecomuseo di Metaurilia, simbolo della memoria storica locale.

