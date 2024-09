Moie festeggia Maria Madre della Misericordia, patrona della cittadina

MOIE – Domenica 25 agosto sono iniziate con il sacramento dell’unzione dei malati le celebrazioni in onore di Maria Madre della Misericordia, patrona della cittadina. Da secoli l’immagine di Maria è molto venerata dalla comunità moiarola e come consuetudine il comitato organizzativo propone un programma ricco di iniziative.

Venerdì 30 agosto alle ore 21,00 in chiesa Santa Maria Don Paolo Tomassetti ha presentato Mons. Nazzareno Novelli, ricordandolo a sessanta anni dalla sua morte. Il giorno successivo alle ore 21,00 sempre nella millenaria abbazia si è tenuto un concerto proposto da Melissa Buccella e da Karim Caelli denominato “le corde dell’anima”, un concerto meditativo con arpa e violino, di canti e preghiere in lingue sacre.

Domenica 1 settembre invece alle ore 10,00 si è svolta la visita guidata dell’Abbazia di Santa Maria, dove la storica dell’arte Martina Gambioli ha illustrato ai presenti l’importante patrimonio artistico. Sempre nella medesima giornata alle ore 11,00 in chiesa Cristo Redentore si è celebrata la giornata della Famiglia con il rinnovo delle promesse matrimoniali, la Santa Messa è stata animata dal Coro G. Spontini di Moie.

Lunedi 2 settembre alle ore 21,00 nel giardino della chiesa Santa Maria si è svolto un incontro su “The economy of Francesco” con fr Andrea Ricatti. Nel giorno seguente alle ore 21,00 le associazioni moiarole si sono ritrovate in piazza Don Minzoni per la consueta Fiaccolata, nel tragitto fino alla chiesa Santa Maria si è pregato insieme e si è concluso con la benedizione.

Mercoledì 4 settembre alle ore 21,00 in Abbazia si è tenuto un interessante incontro con la Prof.ssa Alessandra Marcuccini su “il Dio Onniamante: il potere dell’amore nei vangeli”. Giovedi’ 5 settembre Don Federico Rango alle ore 18,30 ha incontrato i giovani, gli educatori di Azione cattolica e gli Scout nella Santa Messa e a seguire in un apericena .

Nella giornata di venerdì 6 settembre alle ore 19,00 in piazza Don Minzoni si è svolta la tradizionale benedizione degli automobilisti, a seguire alle 21,00 in chiesa Santa Maria il teologo e giornalista Diego Mecenero ha tenuto una conferenza dal titolo “un (si)nodo al fazzoletto per ricordarci di essere Chiesa” .

Il giorno prima della festa patronale, alle ore 16,30 vi è stata la benedizione dei bambini e delle bambine in chiesa Santa Maria; mentre alle 21,00 si è svolto un incontro di preghiera guidato da Don Federico.

Inoltre la comunità di Moie intende ricordare il sessantesimo anniversario della posa della prima pietra della Chiesa Cristo Redentore che è avvenuta lunedì 7 settembre del 1964 alle ore 19:46. Domenica 8 settembre, giorno della festa in onore di Maria Madre di Misericordia, la Santa Messa delle 8:30 sarà celebrata dal viceparroco Don Gianni Piersimoni; in quella delle ore 10:00 presiederà il vescovo diocesano Gerardo Rocconi, l’animazione liturgica è del Coro David Brunori di Moie che intonerà alcuni brani mariani, tra questi l’inno patronale ”O Madre di Misericordia” composto da Padre Armando Pierucci.

La celebrazione eucaristica delle ore 11,00 sarà officiata dal parroco Don Igor Fregonese, in questa Santa Messa ci sarà il rito della vestizione di due nuovi confratelli del Santissimo Sacramento . Alle ore 17:00 si terrà la processione per le vie cittadine , la partenza come di consueto avverrà dalla piazza Santa Maria.

L’animazione musicale sarà della Banda musicale L’Esina, saranno presenti i Confratelli del Santissimo Sacramento di Moie unitamente ad alcune Confraternite della Vallesina. Alle ore 19,15 si terrà l’atteso concerto in Piazza Santa Maria della Banda musicale L’Esina, a seguire alle 20:00 la cena a buffet a cui è invitata tutta la cittadinanza.

