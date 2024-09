La giunta Serfilippi sblocca l’iter per la nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Fano

FANO – Dopo anni di rimpalli e stalli burocratici, finalmente si sblocca la partita per la realizzazione della nuova sede dei Vigili del Fuoco di Fano. La giunta Serfilippi ha approvato, con la Deliberazione n. 3610 del 20 agosto 2024, lo schema di convenzione che sancisce l’accordo con il Ministero dell’Interno che finanzierà l’intera opera per 4,5 milioni di euro. A questo punto, i dirigenti dell’amministrazione comunale hanno tutti gli strumenti amministrativi per formalizzare gli atti che porteranno prima alla pubblicazione della gara di appalto e poi dell’affidamento dei lavori nei confronti della ditta vincitrice.

Come ormai è risaputo, il nuovo distaccamento sorgerà su un’area di proprietà comunale e grazie all’intesa raggiunta dall’amministrazione comunale si pone fine a un lungo percorso di incertezze che negli ultimi anni hanno bloccato l’avvio dei lavori. Nell’ambito della sintesi che è stata trovata, il Comune di Fano si occuperà di tutte le attività tecnico-amministrative necessarie, compresa la gara d’appalto, l’acquisizione dei pareri necessari per la costruzione e l’affidamento dei lavori.

Il sindaco Serfilippi ha dichiarato: “L’attuale sede dei Vigili del Fuoco è in condizioni inaccettabili e non è più adeguata alle esigenze operative e logistiche del personale. Dopo anni di attese, siamo finalmente riusciti a sbloccare un progetto cruciale per la nostra città. La nuova sede sarà una struttura moderna e funzionale che garantirà maggiore sicurezza e un servizio di pronto intervento più efficiente. Questo era un impegno che avevamo preso durante la campagna elettorale e che abbiamo ribadito nei primi giorni di luglio, durante l’incontro con il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, ingegner Leonardo Rampino, e il responsabile del distaccamento di Fano, Francesco Bartocetti.”

Proseguendo, il sindaco ha ringraziato il Ministero dell’Interno per la collaborazione e ha sottolineato: “Grazie alla sensibilità dimostrata dal Ministero, siamo riusciti a superare gli ostacoli che hanno frenato l’opera. Fano vedrà finalmente la realizzazione di un progetto strategico per il nostro territorio, un risultato di cui siamo particolarmente orgogliosi”.

L’assessore ai lavori Pubblici Ilari detta il ritmo dei tempi per l’avvio del cantiere: “Entro la prossima settimana dovremmo avere anche la verifica di un ente esterno in quanto i progetti che superano un certo valore economico devono essere esaminati da un soggetto terzo. Una volta che il progetto sarà verificato dall’azienda esterna, verrà inviato definitivamente al Ministero, che avrà 30 giorni di tempo per l’assenso definitivo. Successivamente, procederemo con la gara d’appalto ed entro la fine dell’anno saremo in grado di selezionare l’azienda che realizzerà i lavori. Nei primi mesi del prossimo anno, potremo affidare ufficialmente i lavori e avviare il cantiere. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare i Vigili del Fuoco che hanno accelerato la collaborazione con i nostri uffici, permettendoci di arrivare alla sintesi nel minor tempo possibile”.

Con questo accordo, la giunta Serfilippi pone fine a una situazione di stallo e dà il via a un iter che porterà alla realizzazione di una caserma moderna e funzionale, a servizio del territorio e dei cittadini.

