Domenica al PalaBrasili di Collemarino torna il pugilato

di GABRIELE FRADEANI

ANCONA – Dopo la pausa estiva torna il pugilato in regione. La prima società ad organizzare è la Nuova Pugilistica Dorica di Collemarino che presenta una dilettantistica di spessore imperniata sul confronto fra Marche ed Abruzzi.

Dodici i matches in programma che prevedono dieci atleti della Nuova Pugilistica Dorica e due della Upa.

Di fronte una rappresentativa abruzzese con i migliori elementi di quella regione. Un impegno indubbiamente difficile che consentirà ai tecnici delle rispettive società di trarre utili spunti per la programmazione nazionale che prevede nell’ultima parte dell’anno i campionati italiani delle varie categorie a partire dagli schoolboy fino agli elite.

Particolarmente attesi alla prova i due talenti della società organizzatrice: Alì Karimi e Leonardo Gioacchini. Il primo è un fighter puro, un pugile di origine afgana che attacca continuamente per tutte le riprese; atleta generosissimo in grado di dare spettacolo in ogni occasione. Il secondo ha una boxe estrosa, molto mobile e discretamente potente: rappresenta forse l’elemento su cui puntare anche a livello nazionale , ha un ottimo curriculum e davanti al suo pubblico darà sicuramente il meglio.

Ulteriore interesse è che questi due atleti combatteranno non sulla distanza olimpica delle tre riprese ma sulla quattro riprese a torso nudo. Si tratta di una specie di riferimento al professionismo che la Federazione permette per atleti di rilevante valore: elite prima serie e nel curriculum la maggioranza dei matches vinti.

Per l’occasione abbiamo sentito Adelchi Tonucci e Stefano Caporelli che curano la preparazione dei ragazzi. “Abbiamo ritenuto – ci hanno detto – di ripartire con una manifestazione di spicco per tenere i nostri ragazzi sotto pressione in vista dei futuri impegnativi cimenti. Abbiamo intenzione per fine anno di imbastire altre riunioni della stessa caratura invitando di seguito le regioni limitrofe: dopo l’Abruzzo cercheremo di proporre confronti anche con l’Emilia Romagna e la Toscana”.

Una bella serata di boxe quindi programmata per domenica prossima otto settembre con inizio alle ore 18,30 presso il PalaBrasili di Collemarino con ingresso gratuito.

