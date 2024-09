Bonus bebè, BCC Fano premia 97 nuovi piccoli risparmiatori

Il 7 settembre la Villa del Balì di Saltara ospita la 15^ edizione di Banca&Famiglia sostenendo il valore del risparmio. Nel corso di 15 anni sono stati erogati più di 430mila euro. Confermato l’appuntamento con il corso per neogenitori dedicato ai primi mille giorni di vita del bambino

FANO – Il primo mattoncino del valore del risparmio è pronto a concretizzarsi per 97 nuovi nati del territorio sabato 7 settembre alla Villa del Balì. Sono infatti i piccoli e le loro famiglie i protagonisti della 15^ edizione di “Banca&Famiglia”, evento istituzionale BCC Fano nel corso del quale l’istituto di credito dona il bonus bebè ai neonati del territorio figli di soci o dipendenti della banca.

Quest’anno i 97 neonati riceveranno un contributo totale di 24.250 euro e nel corso di 15 edizioni BCC Fano ha erogato bonus a 1.725 bebè per una cifra complessiva di 431.250 euro.

Un appuntamento ormai storico e consolidato che nutre il proficuo rapporto che BCC Fano ha con il territorio di riferimento esteso da Fano a Senigallia e immediato entroterra e che da ormai diversi anni si è caratterizzato anche per la vicinanza ai temi della sostenibilità, della cultura e del sano divertimento per famiglie. La scelta della Villa del Balì a Saltara di Colli al Metauro, infatti, non è casuale: nel vasto parco le famiglie hanno l’opportunità di partecipare alla cerimonia e trascorrere momenti di svago all’esterno e all’interno della Villa settecentesca che, da 20 anni, è fra i più apprezzati Science Center d’Italia. Per l’occasione saranno allestite anche divertenti postazioni e foto set a tema scientifico. Le famiglie riceveranno all’ingresso un pratico zainetto realizzato in materiale riciclato colmo di prodotti del territorio e una coperta per dar vita a un simpatico “pic-nic familiare” sul prato antistante la villa.

«Ogni anno l’evento “Banca&Famiglia” riserva emozioni e sorprese speciali – commenta il Direttore Generale BCC Fano Giacomo Falcioni – e per la banca significa investire sui giovani, sul futuro e promuovere i vantaggi tangibili dell’essere socio (proprio il 14 settembre dalle 19 al CODMA di Rosciano è in programma la sempre partecipata Festa del Socio). Benefici che si traducono in condizioni agevolate per prodotti bancari, sconti presso le attività sportive, associative, commerciali, di studio e ricreative convenzionate con la banca. Si alimenta così un circuito virtuoso che consolida il legame fra banca e territorio».

Confortanti, in questo quadro, appaiono i dati della semestrale 2024 che confermano l’ottimo andamento del bilancio 2023 e indicano un utile d’esercizio di poco superiore a 5,5 milioni di euro, un patrimonio netto che sfiora i 118 milioni di euro e un CET1 (Common Equity Tier 1 ratio, cioè l’indicatore della solidità di una banca secondo i parametri BCE) al 32,6%, in crescita di quasi due punti rispetto al bilancio 2023. La raccolta totale, fra diretta e indiretta, ha segnato quota 1 miliardo e 424 milioni con impieghi verso la clientela per 522,3 milioni (44,3 milioni le nuove erogazioni di mutui e finanziamenti nel primo semestre 2024).

«I numeri confermano la solidità di una banca che crede ed è attenta ai giovani e alle famiglie – sottolinea il Presidente BCC Fano Romualdo Rondina –.“Banca&Famiglia” è uno degli importanti appuntamenti che l’istituto di credito dedica alle giovani generazioni. Nell’aprile scorso la cerimonia di consegna delle borse di studio ha visto premiare 222 studenti di scuole e università per un totale di 86.340 euro e durante l’anno i giovani soci dell’Associazione LAB Giovani Idee hanno promosso interessanti momenti di confronto e approfondimento su tematiche bancarie e finanziarie dedicati proprio alle nuove generazioni».

Nuova edizione del corso per neogenitori – Come da tradizione consolidata l’appuntamento con “Banca&Famiglia” non si esaurisce nella sola giornata di consegna dei bonus bebè ma ha un’importante e utile prosecuzione nel corso per neogenitori che sarà illustrato nei dettagli il 7 settembre. Si tratta di un ciclo di tre incontri dal titolo “Con il tuo bambino nei primi mille giorni” ideato per guidare i neogenitori alla scoperta delle emozioni, dei legami e della crescita del loro bambino durante i primi tre anni di vita. Gli incontri saranno curati da psicologi, psicoterapeuti, neuro psicomotricisti e logopedisti e si svolgeranno mercoledì 13, 20 e 27 novembre (dalle 18 alle 19,30) nel salone della Casa della Comunità don Paolo Tonucci in Via Ranuzzi 1 a Fano. La partecipazione al corso è gratuita per tutti i soci BCC Fano. Per informazioni e iscrizioni inviare una mail a: soci@fano.bcc.it.

