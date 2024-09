“A Candia di Ancona niente telefoni e non si sa quando la rete sarà riattivata”

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Talvolta, la tecnologia fa brutti scherzi. Nella frazione di Candia di Ancona, da lunedì 2 settembre 2024 la rete Wifi della utenza Tim non funziona.

Al numero 187 un disco dice che in zona vi è un disservizio e che un messaggio sul cellulare avvertirà quando i lavori saranno terminati. Pare che il guasto sia rilevante, e ho saputo da un negozio della Tim che bisognerà attendere almeno altri due giorni. Pur non essendo un indovino, credo che due giorni siano pochi, e comunque non comprendo come mai non vengano fornite informazioni certe al riguardo. Che io sappia, non è stato predisposto un piano alternativo che consenta agli utenti di trovare una soluzione ai loro problemi.

È possibile che una situazione del genere non poteva essere prevista? A livello nazionale sono informati del problema? Dovremo aspettare molto? Sono state impiegate tutte le risorse per risolvere l’imbarazzante situazione?

Poco fa al supermercato, ho sentito una signora di una certa età dire a suo marito: “Paola (nome di fantasia) che abita in campagna, mi ha detto che non le funziona il telefono. E non è meraviglioso?”

Gentile Signora, posso comprenderla. Tutta questa frenesia tecnologica ci sta cambiando la vita, e non sempre in meglio. Senza avere nostalgia per i piccioni viaggiatori, ricordo che, fino a venti o trenta anni fa, non avevamo i cellulari, e via dicendo. Ma il mondo, come dice la famosa canzone, gira e non si è fermato mai un momento, e quindi dobbiamo trarne le conseguenze.

Quindi, il mio grido di dolore termina qui, aspettando che venga quel giorno, come del resto recita un’altra canzone.

