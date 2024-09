In preda all’alcol lancia pietre contro gli agenti: denunciato e segnalato ai servizi sociali

JESI – È stato denunciato per violenza, resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e rifiuto di fornire le proprie generalità il camerunense di 43 anni ormai noto alle forze dell’ordine e ai servizi sociali per la sua abitudine di esagerare con l’alcol e bivaccare sulle panchine della città. Situazione in cui si trovava anche ieri mattina nella zona di Via Paladini e segnalata da alcuni cittadini, con conseguente intervento di agenti della Polizia locale e di personale del 118.

L’uomo, invitato a declinare le proprie generalità, ha dato subito in escandescenza, allontanandosi velocemente dagli agenti, per infilarsi poi in un giardino privato da dove ha iniziato a lanciare pietre contro gli uomini in divisa, fortunatamente senza colpirli.

Subito immobilizzato e contestatigli gli addebiti per la relativa denuncia all’autorità giudiziaria, l’extracomunitario è stato portato al pronto soccorso del Carlo Urbani per una visita da dove se ne è uscito poco dopo, ancor prima di ricevere il referto.

La presenza dell’uomo, come detto, è già nota ai servizi sociali e alla Caritas che stanno attivamente collaborando per trovargli una sistemazione e convincerlo ad intraprendere un percorso di inclusione.

